SEP BCS cerró unas 3 escuelas “patito” durante el ciclo 2016-2016 porno cumplir requisitos

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, informó que, durante el pasado ciclo escolar 2016-2017, se cerraron entre2 y 3 escuelas “patito” o privadas, debido a que no pudieron acreditar ciertos requisitos para mantenerse operando.

“Cerramos alrededor de 2 ó 3 escuelas que, en primera instancia, no lograron validar sus plantillas de personal o no lograron recabar todos los permisos, que no están dentro de nuestro ámbito de competencia, aquellos de uso de suelo, de protección civil, que los validan otras instancias, hay algunas que no lo consiguieron y que no les pudimos entregar su registro de incorporación y por lo tanto tuvieron que cerrar el servicio”.

Jiménez Márquez explicó que, hoy en día, el tema de la creación de escuelas privadas en Baja California Sur está más regulado, pues, durante los dos años de la actual administración se han estado revisando desde los planes de estudio hasta el personal que labora en ellas.

“Traemos un tema de revisión de escuelas y eso ha sido durante dos años, hemos estado haciendo la revisión de planes y programas, de plantillas de personal; creo que el sector privado en el tema de creación de escuelas privadas, hoy en días están más reguladas, antes estaban muy sueltas”

Finalmente, el secretario de la SEP en BCS aseguró que no se han entregado registros tan fácilmente, sino que se están revisando tanto los requisitos escolares, así como en tema de protección civil y otros.

“Hoy hemos generado esquemas, no estamos soltando los registros en el tema de un proceso administrativo, sino hoy, nuestra área de escuelas particulares ya tiene un vehículo para hacer la visita, para hacer la inspección ocular, si cuenta con los espacios necesarios, si tiene las medidas de protección civil que se marcan en la norma, todo; hoy tenemos mayor vigilancia”.