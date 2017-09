En septiembre, espera Gobierno terminar y dar cifras oficiales de policías depurados en BCS

Por último, el encargado de la seguridad pública en Baja California Sur explicó que no se ha concluido con el recorte debido a que no se tenía el recurso para liquidar a los policías

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, espera que, para antes de que termine el mes de septiembre, ya se pueda terminar y dar a conocer las cifras oficiales del número total de policías depurados en Baja California Sur, esto después de 2 años de inicio de la administración de Carlos Mendoza Davis.

“Sí, creo que tenemos la convicción de que esto se lleve a cabo, ya tenemos una gran parte del recurso que se ocupa para la duración; y estaríamos hablando, yo espero que para el día último de este mes tengamos el cumplimento de este compromiso que hay por parte del Ejecutivo del Estado”.

De la Peña Angulo aseguró que, a parte del número de elementos dados de baja, el recurso destinado para la liquidación se transparentará y se dará a conocer a la sociedad; incluso, dijo que será fiscalizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Se va a transparentar por supuesto, vamos a ponerla a la luz pública porque es un tema de interés público […] y espero que esté, no te quiero decir un día exacto, pero quiero pensar que va a quedar este mes de septiembre […] yo les puedo hacer del conocimiento, antes de que termine el mes, la cantidad que se dio, y, sobre todo, muy transparente, es un manejo totalmente fiscalizado, incluso por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Por último, el encargado de la seguridad pública en Baja California Sur explicó que no se ha concluido con el recorte debido a que no se tenía el recurso para liquidar a los policías, pues indicó que esto se debe de hacer conforme a ley y respetar sus derechos laborales.

“Estamos pendientes, porque el recurso no se contaba con él para llevar una depuración conforme a la ley, que no debemos dejar de pasar esa parte, es importante hacer una depuración, pero con respeto también a los derechos humanos, sea lo que sea, quien haya no aprobado los exámenes no tiene nada que ver, tenemos que respetar la ley laboral y tenemos que hacer un manejo digno y apegado a lo derecho”.