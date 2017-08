Sergio Polanco se adhiere al Verde en BCS; su expartido, Morena, se está fragmentando, asegura

Polanco Salaices fue el candidato de Morena a la alcaldía de La Paz en el pasado proceso electoral; incluso, apenas unos días atrás, todavía continuaba dentro de este instituto político y valoraba la posibilidad de buscar de nueva cuenta la presidencia municipal de la capital de la media península

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Baja California Sur, anunció este lunes que el excandidato a la presidencia municipal de La Paz, Sergio Polanco Salaices, se adhiere a sus filas como militante activo y como delegado en la Capital del Estado; además, este mismo declaró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) – en el cual militó – se está fragmentando sólo.

“Si me vine a este partido es porque así me conviene a mí, y a ellos, que Dios los bendiga y los colme de bendiciones; pero ellos mismos se están fragmentando, se están fracturando”, refirió acerca de Morena en BCS.

Fue Alejandro Tirado Martínez, presidente del Verde en BCS, quien dio a conocer la llegada de Polanco Salaices al partido, pero aseguran que llegan como delegado para el municipio de La Paz; aunque él mismo, en otras ocasiones, no ha descartado la posibilidad de volver a intentarlo.

“Yo no vengo a pisotear a nadie aquí en el partido, al contrario, ellos me están invitando y me están dando ese espacio, a lo mejor es inmerecido, pero se me está otorgando y yo con gusto lo acepto”, dijo. “Vengo a sumar esfuerzos a este partido”, agregó.

Cabe recordar que Polanco Salaices fue el candidato de Morena a la alcaldía de La Paz en el pasado proceso electoral; incluso, apenas unos días atrás, todavía continuaba dentro de este instituto político y valoraba la posibilidad de buscar de nueva cuenta la presidencia municipal de la capital de la media península.

El también empresario, había señalado que se unió a diversos recorridos que realizó la dirigencia estatal de Morena, encabezados por el presidente del partido, Alberto Rentería Santana.