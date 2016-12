Servicio de emergencia C4 en La Paz, quedó inhabilitado en 2 ocasiones este martes

A las 9:00 horas, se emitió un reporte por parte del personal, donde narraban que se habrían quedado sin servicio, luego de que se provocara un corto circuito a causa de una rama

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Director del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) Carlos Enríquez Rincón, informó que el servicio de emergencias se habría cortado en 2 ocasiones este martes 20 de diciembre, en la mañana y en la noche.

En ese sentido, el director del C4 informó que a alrededor de las 9:00 horas, se emitió un reporte por parte del personal, donde narraban que se habrían quedado sin servicio, luego de que se provocara un corto circuito a causa de una rama.

“Ustedes recordarán que la madrugada del martes hubo mucho viento y una rama que está en la periferia del centro, provocó que hubiera un corto circuito y rompió un cable neutro, eso provocó que en varias áreas de aquí hubiera problemas y cortos circuitos en los teléfonos, balastras, equipo de comunicación y computadoras, por lo que la gente se salió porque vio humo”, comentó.

Ante esta situación, el director narró que el personal optó por bajar la palanca de energía y encender la planta de emergencia; sin embargo, ésta también tuvo que ser apagada, para verificar qué era lo que estaba pasando.

Comentó que, al filo de las 11:00 de la mañana el servicio ya estaba restablecido, luego de el arribo de elementos de Telmex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego de el trabajo realizado por los especialistas, horas después, a alrededor de las 21:00 horas, de nuevo el servicio de comunicación del C4 se había caído.

“Esto no se vino a detectar o repercutir si no hasta varias horas después, a las 9 de la noche que recibí otra llamada que no había línea en los truncarles y no había comunicación”.

Hasta esa hora, dijo, regresaron los trabajadores de Telmex para restablecer el servicio dañado de las líneas telefónicas, por lo que hasta después de las 12 de la noche, se pudieron recibir llamadas.

El Director del C4 recordó a la población que en estos casos, se puede llamar a diversas corporaciones policiacas para reportar las denuncias, como es el número de la Policía Municipal 6121000670; 116 a los bomberos; 117 a la Policía Ministerial; 065 Cruz Roja y al 1213214 de Protección Civil.

