Si no nos subimos el sueldo en 12 años, no podemos pensar en reducirlo: Diputado PAN BCS

Actualmente, un diputado en Baja California Sur tiene un sueldo de 88,000 pesos mensuales, el cual, aseguró Sergio García Covarrubias, no se ha modificado en 12 años seguidos

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras el anuncio que diera Carlos Mendoza Davis sobre las medidas de austeridad que tomará el Ejecutivo Estatal en Baja California Sur, para mitigar el golpe económico provocado por el alza de precios en combustibles, como la reducción del salario del gobernador en un 20 % y la de su gabinete en un 10%, el presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, en el Congreso del Estado, Sergio García Covarrubias, declaró no se podría pensar en una reducción de sueldos de los diputados, como para bajárselo, pues ni siquiera se lo han subido en 12 años consecutivos.

“Lo que pasa es que, el salario del Congreso tiene aproximadamente 12 años que no se modifica en lo más mínimo, o sea, realmente, no hemos tenido ni siquiera ningún incremento para poder pensar en que lo tengamos que reducir; lo que ha aumentado es el tema de lo que va creciendo aquí en el Congreso, de los logros sindicales, son muchos temas que vienen a perjudicar y que vienen a modificar los presupuestos, pero, en realidad, el sueldo de los diputados tiene muchos años que no se ha modificado para nada […] Tenemos uno de 88 (mil pesos)”.

García Covarrubias comentó que todos los diputados en Baja California Sur tienen diferentes propuestas para entrar en un programa de austeridad, entre estas está la reducción de combustibles, eliminar viáticos o reajuste en los estímulos económicos, como premios y medallas, que otorga el Congreso del Estado.

“Son dos temas diferentes, y la verdad, las propuestas, al final de cuentas, algunos diputados unas o alguna Fracción tiene otras, yo por ejemplo, les comentaba en buscar una reducción significativa en el tema del combustible, eliminar los viáticos para todos los diputados y alguna otra en el tema de premios y medallas, hablando en un tema general de estímulos que se entregan, a lo mejor por este año, hacer una reducción, es una propuesta nada más y habrá que platicarlo con los otros 20 diputados”.

Acerca de la pensión vitalicia que los legisladores locales aprobaron en favor de los Magistrados del Poder Judicial en Baja California Sur, el Diputado del Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que ya se está en pláticas con el Tribunal Superior de Justicia, para poder encontrar una medida justa a la situación.

“De hecho, la pensión vitalicia es una de las cosas que estamos platicando ya con el Tribunal, estamos buscando encontrar un consenso donde, no perjudiquemos, pero también encontremos una medida justa, que sea la que se pueda aplicar para ellos; y la verdad, hemos encontrado mucha disposición de parte de ellos y de los compañeros diputados. Sería un tema que podría entrar de una vez en la sesión extraordinaria”.

Y, finalmente, sobre los temas a tratar en la sesión extraordinaria, donde se tocarían diversos asuntos relacionados a la aplicación de austeridad en el Congreso del Estado, García Covarrubias indicó que ya varios diputados traen propuestas que serán analizadas.

“Por ejemplo, pudiera decir el tema del gasolinazo que se ha pedido en varias ocasiones por algunos diputados, está el tema una modificación al Código Civil, y, creo que hay otro tema que tiene Rosa Delia, incluso la Fracción del PRI; y, algunas propuestas que hizo un servidor, sobre algunas medidas de autoridad que tendríamos que hacer en el Congreso”.