Sigue en proceso, el caso de edificios colapsados en Los Cabos por ‘Lidia’: Municipio

Mencionó que en el caso del estatus jurídico de las viviendas, se han reunido con las autoridades y las partes pertinentes del caso, a fin de interponer la denuncia penal para deslindar responsabilidades.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El Secretario General de Los Cabos, Alberto González Rivera, indicó que en el tema de los edificios colapsados por el paso de la Tormenta Tropical ‘Lidia’ en Puerto Nuevo y Chula Vista, las 3 instancias de gobierno, municipal, estatal y federal, trabajan de manera coordinada, a fin de buscar una solución al problema.

“Para ello el secretario general del estado, Álvaro de la Peña Angulo, se ha reunido con representantes de Homex, quienes se comprometieron a cumplir con las obligaciones que dejaron pendientes, ya que el desarrollo no se ha entregado al municipio”.

Dijo que a fin de evitar más de estos casos, a través de Protección Civil, el municipio le ha dado seguimiento, con la entrega de constancia a las autoridades de Infonavit o Fovissste, y que de este modo, se tomen como elemento básico para que se sume a un expediente que califique que la vivienda tiene pérdida total, y de esta manera el afectado pueda reubicarse.

Por otra parte, en el tema de la reubicación, implica adquirir una reserva territorial: “que no se tiene por parte del gobierno, por lo que autoridades en sus tres niveles hacen lo propio, pero el municipio de Los Cabos trabaja en un proyecto de adquisición de tierra basado en acuerdos, reuniones con ejidatarios y particulares, para tener los costos de la tierra, para posteriormente en conjunto municipio, estado y federación reubicar a las familias que no tienen un lugar seguro donde vivir, “tema que no se resuelve a corto plazo”.

“Esta administración ha sido enfática en que el fincar responsabilidades tiene que ser de manera pareja y quien debe responder debe de hacerlo, así sea algún exfuncionario o actual servidor público”, finalizó.

Con información de El Sudcaliforniano