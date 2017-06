Sigue sin definirse el precio para la compra del Municipio al Ejido de Cabo San Lucas

En la reunión estuvieron presentes representantes de los gobiernos Estatal y Municipal, el ingeniero Álvaro Ramírez, de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades del Instituto de Vivienda del Gobierno del Estado y de Patrimonio Inmobiliario.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El asesor jurídico del Ejido Cabo San Lucas, Héctor Esaú González Arvizu, encabezó una reunión con autoridades municipales y estatales para tratar temas relacionados con la regularización de tierras como el desarrollo y de costos económicos, donde está involucrado el Ejido, así como temas en los que han perdido solución de “algunos asuntos y compromisos que ya venían siendo añejos”

En la reunión estuvieron presentes representantes de los gobiernos Estatal y Municipal, el ingeniero Álvaro Ramírez, de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades del Instituto de Vivienda del Gobierno del Estado y de Patrimonio Inmobiliario.

Cuestionado referente a la calle Tamaral, el asesor comentó que aún no se concreta ningún acuerdo para continuar con su pavimentación; mencionó que es un tema que está todavía pendiente y que lo más seguro es que sea motivo de otra mesa de trabajo con la autoridad; “sólo se trató en esta reunión los lotes que el Ejido tiene en esa área para efecto que se ajusten a la normatividad y vialidades que requiere ese lugar”.

Entrevistado en cuanto a si ya existe algún acuerdo con el Gobierno Municipal para la venta de tierra del Ejido para la reserva territorial, comentó que el Ayuntamiento le está solicitando al Ejido tierras para reserva de crecimiento, tierras que estén desocupadas para tener para las gente que está llegando al destino.

“Todavía estamos en pláticas; no se ha llegado a ninguna negociación pero seguimos en pláticas. El Ejido con el Municipio tiene buena relación y toda esta administración con el licenciado Arturo de la Rosa, pero aún no se tiene algo aterrizado con relación a este tema de la tierra que de repuesta a la demanda que se tiene”.

“El Ayuntamiento no ha ofertado y el Ejido no tiene autorización por parte de la asamblea, no podemos decir ahorita si ya tenemos algún precio porque no se ha definido. Yo creo que en las próximas semanas podría definirse esa situación”, finalizó.

Con información de El Sudcaliforniano