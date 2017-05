Sin casos de bullying por preferencias sexuales en educación básica: Sociedad Padres BCS

El presidente de la AEPF explicó que hablar de preferencias sexuales o diversidad de género ya es muy abierto, y que, como padres de familia, no pueden etiquetar ni excluir a cualquier alumno

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Educación Básica (AEPF) en Baja California Sur, Óscar Montaño Ojeda, informó que no se han reportado casos de bullying o acoso escolar en contra de niños que hayan expresado una preferencia sexual, como gay o lesbiana; mientras que sí se ha tenido conocimiento de esto se ha presentado en el nivel bachillerato.

“No, hasta ahorita no, hemos tenido conocimiento, como Sociedad de Padres de Familia, pero ha sucedido a nivel preparatoria; lo que es a nosotros, de lo que es Educación Básica, que corresponde hasta secundaria, no hemos tenido, gracias a Dios, ningún caso que nos vaya a representar un problema de este tipo”.

Montaño Ojeda comentó que este tipo de temas son muy poco tratados o platicados en las reuniones de padres de familia, pero dijo que, por ser algo delicado de abordar, se debe de dar apoyo a los alumnos, en caso de presentarse un caso de acoso escolar.

“Muy poco, muy poco, casi no, como te comento, todavía la Educación Básica todavía no está tan explorado el tema, no se ha comentado y mucho menos los docentes o directivos, es un tema muy delicado y como tal debemos de apoyar cuando haya un problema con los alumnos”.

El presidente de la AEPF explicó que hablar de preferencias sexuales o diversidad de género ya es muy abierto, y que, como padres de familia, no pueden etiquetar ni excluir a cualquier alumno, por lo tanto, respetarán a los niños que así lo manifiesten.

“Ahorita ya es un tema muy abierto, obviamente ahora, con la diversidad de género tenemos que tratar con diferentes personas, nosotros no podemos culpar a una persona, ni etiquetarla mucho menos, tenemos que respetar las preferencias de cada persona y ser lo más ecuánimes posibles, darle la atención que ellos merecen y no tenemos por qué excluirlo de cualquier evento”.

En caso de presentarse un tema de bullying en algún plantel, se debe de manejar sigilosamente, advirtió Montaño Ojeda; asimismo, buscar la manera de aconsejarlos y tomar medidas en conjunto con los directivos de las escuelas.

“Son temas que se deben de manejar muy sigilosamente, la educación viene desde nuestra casa, debemos de tener nosotros el acercamiento con nuestros hijos y saber cómo dirigirnos y aconsejarlos para, a su vez, si un maestro o directivo detecta un caso de acoso, tomar las medidas necesarias. El padre de familia tiene toda la responsabilidad de guiarlo”.