Sin definir CFE tecnologías a usar para reducir contaminación de termoeléctricas: Gobierno BCS

"Después de muchas valoraciones se ha determinado que, con que cambiemos de quemar combustóleo y diésel a gas natural, con eso se va a resolver de manera, casi total, el tema de la contaminación", dijo el Gobernador de BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de varios años de que el Gobierno del Estado ha gestionado ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en Baja California Sur se produzca energía con gas natural, el gobernador, Carlos Mendoza Davis, informó que la dependencia aún no define cuál será la tecnología a utilizarse, ya sea una planta compactadora o un ducto subacuático.

“Es un tema que todavía no termina de definir la Comisión Federal de Electricidad, yo fui a principios del año a visitar al Director General, y él me dijo que en el primer trimestre del año tenían que tomar la determinación de cuál es la tecnología que se iba a utilizar, si era una planta compactadora, si era un ducto subacuático que permitiera que no fueran barcos los que estuvieran pasando, pero todavía no definen cuál es la mejor práctica y cuál será la realidad del proyecto”. En ese sentido, el mandatario estatal afirmó “lo que queremos nosotros es que se haga algún proyecto”.

Acerca de las emisiones de la termoeléctrica en La Paz, la cual provoca que una humareda cubra parte del cielo de la ciudad, Mendoza Davis expresó que ve “muy mal” la situación; asimismo, señaló que él mismo, cuando fue Senador de la República, ya impulsaba que en Baja California Sur se consumieran energías limpias.

“Muy mal, muy mal, yo, desde que fui Senador, estuve pugnando porque pudiéramos traer y consumir energías limpias, yo planteaba en aquél entonces, el que pudiéramos establecer un cable subacuático que permitiera que consumiéramos electricidad no necesariamente producida aquí”.

Por último, el Ejecutivo Estatal manifestó que se buscará cambiar el combustóleo y diésel por gas natural, lo cual permitirá resolver el tema de la contaminación y traer otros beneficios en su uso.

“Sin embargo, después de muchas valoraciones se ha determinado que, con que cambiemos de quemar combustóleo y diésel a gas natural, con eso se va a resolver de manera, casi total, el tema de la contaminación, y también es una decisión aceptable que nos tiene una ventaja, que en el momento en el que haya gas natural aquí, lo vamos a poder utilizar para otras cosas”.

Baja California Sur registra una crecimiento en la demanda de energía eléctrica superior a un 100 % al del resto del país, de ahí la necesidad de la CFE de incrementar su oferta con alternativas para el consumidor y —lo más importante— reduciendo la contaminación que actualmente se genera en las plantas que funcionan con diésel y combustóleo, reconvirtiéndolas a gas natural en 2019, luego de una licitación nacional e internacional para traer este combustible a BCS, y que va a requerir de una inversión de 800 millones de dólares, con infraestructura a cargo de la iniciativa privada, dio a conocer en el 2016, Enrique Ochoa Reza, quien fuera director general de la CFE.

Las plantas de la CFE en BCS – explicó en su momento Ochoa Reza – funcionan en un 70 % con combustóleo y en un 30 % con diésel, y aceptó que para la CFE “es una vergüenza generar en esta entidad una contaminación de tal magnitud”.

Sobre la introducción de gas natural para sustituir al diésel y al combustóleo, el exdirector de la CFE detalló que gracias a la reforma energética se está impulsando el desarrollo de una red de suministro de este combustible que ya se usa en varias entidades, y que llegaría a este estado vía marítima o en un gasoducto ya sea marino o atravesando toda la península.

Ocho Reza explicó que la licitación está en curso —empezó en 2015—, se están analizando las propuestas técnicas y económicas y que en el mes de julio del 2016 se resolvería de manera pública, de tal modo que a finales del 2018 o principios del 2019 estaría llegando gas a Baja California Sur, reconvirtiendo de manera inmediata una planta de La Paz y las 3 de Los Cabos y de manera paulatina el resto de los generadores, según dijo.