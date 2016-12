Sólo se han realizado 3 bodas gay en BCS mediante amparos: Registro Civil Estatal

El Director del Registro Civil explicó que ya se han modificado algunos formatos para registrar las bodas, en donde aparecen los nombres de los contrayentes, ya sean hombre-hombre o mujer-mujer

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur se han realizado 3 bodas entre personas del mismo sexo, a través de amparo federales, pues las leyes del Código Civil en el estado no permiten realizarlas, informó el director del Registro Civil Estatal, Sergio Alejandro Aguilar Avilés.

“Creo que son 3 los que se han realizado, por cuestiones de dar cumplimiento a las resoluciones federales, de los jueces federales, han sido aquí en La Paz y en Cabo San Lucas […] Nos recuerdo si son de hombre-hombre o mujer-mujer, pero se han celebrado”.

Aguilar Avilés explicó que sólo es mediante amparo, por orden de un juez, que en Baja California Sur se permiten los matrimonios igualitarios y reconocidos por el Registro Civil Estatal; asimismo, aclaró que, quienes acudan a la Dirección o a las Oficialías a querer realizar el acto, no se realizarán de ninguna manera.

“Sí, porque es mandato federal, pero los estatales tenemos el reglamento interno, tenemos el Código Civil que es donde nos regimos […] Quien nos pida a nosotros hacer actos que no vengan contemplados dentro de la ley, no los vamos a realizar, de ninguna manera, porque somos autoridad y aunque somos de buena fe, tenemos la reglas que son nuestras leyes mismas”.

El Director Estatal del Registro Civil explicó que ya se han modificado algunos formatos para registrar las bodas, en donde aparecen los nombres de los contrayentes, ya sean hombre-hombre o mujer-mujer. “Aparecen los nombres de los contrayentes, como es normal […] ya están modificados, incluso, algunos formatos, todo queda como es lo ordinario y lo normal”.

Por otro lado, aclaró: “Nosotros en la Dirección nos celebramos matrimonios, las oficialías y los directores de cada una de las oficialías u oficiales, son los que se encargan de llevar cada uno de los trámites, como son matrimonios, registros de nacimientos, defunciones, expediciones de actas, etcétera”.

Finalmente, Aguilar Avilés indicó que ellos no pueden violentar las leyes del estado al permitir bodas entre personas del mismo sexo, y que, cualquier petición es bien recibida, pero si la ley dice que se puede hacer se hace, si no, no.

“Estamos trabajando, indudablemente, con las leyes de nuestro estado, nosotros aplicamos las leyes del estado, no podemos violentar las leyes, somos los primeros en aceptar y aplicar la legalidad; las peticiones son recibidas, pero de acuerdo a nuestras leyes, cuando se puede hacer lo hacemos y cuando no, no podemos violentarla de ninguna forma”.