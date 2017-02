Somos incompetentes, le responde PGR al Ayuntamiento de La Paz por denuncia contra exfuncionarios

La PGR acusó que se declaró incompetente para resolver el asunto y que las indagatorias fueron remitidas a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en la Ciudad de México

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el Alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, aseguró que se interpondría un amparo en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) por la falta de respuesta sobre las demandas que se interpusieron por los supuestos desvíos de recursos federales por parte de la anterior administración municipal, encabezada por Esthela Ponce Beltrán, la dependencia emitió un comunicado oficial en donde se asegura que se determinó incompetencia en razón de dicho tema.

En ese sentido, la Procuraduría de seguridad dio a conocer que el pasado 3 de febrero del del 2017, se acusó de recibido, por parte del Ayuntamiento de La Paz, el oficio de respuesta a la solicitud de información con respecto al estatus actual que mantienen las diversas carpetas de investigación que se abrieron en contra de los exfuncionarios públicos municipales, luego de que éstos fueran acusados de haber desviado recursos para intereses propios.

Ante esto, la PGR acusó que se declaró incompetente para resolver el asunto y que las indagatorias fueron remitidas a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en la Ciudad de México a fin de que se proceda conforme a derecho.

Por su parte, el alcalde paceño, recordó que en total fueron 22 demandas remitidas ante la PGR, en demanda de 828 millones de pesos que se sospecha que no se utilizaron como deberían; reiteró que en su posición, sólo se busca saber si hay o no culpables, pero se exige una respuesta inmediata.

“Como ustedes saben, metimos 22 demandas a PGR por el tema de 828 millones que consideramos no se emplearon como debían, hemos pedido explicación, no se nos ha dado; la semana próxima meteremos un amparo, la idea es que la PGR nos conteste, cuál es el estado que guardan están demandas, cómo están, se llamará a declarar a alguien o cómo está la situación. No hemos tenido una comunicación oficial […] si hay que nadie es culpable o lo que sea, pero que nos lo diga la PGR […]Yo creo que tenemos que ser parejos; es el llamado de este amparo […] vamos a meter este amparo porque no es justo”.