Subdelegado de Chametla, en La Paz, dice haber sido presionado para renunciar su cargo

“Fue algo como diciéndome ‘me están presionando a mí’, qué te quiere dar a decir eso, ‘te vas a regresar o vas a renunciar’, yo eso lo siento como una presión, me lo dijo como en 2 o 3 ocasiones”, expresó el ahora exsubdelegado de Chametla

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, durante Sesión Extraordinaria de Cabildo en el Ayuntamiento de La Paz, se aprobó la Convocatoria para la Elección Extraordinaria de Subdelegado Municipal de Chametla, en La Paz, toda vez que Rubén Martín Cosío, quien ostentaba el cargo, renunció al mismo; sin embargo, éste manifestó que, tras ausentarse unas semanas de la ciudad por un tema personal, fue presionado a declinar de la función.

“Al mes y medio, el Coordinador de Delegaciones me informa que si qué iba a pasar conmigo, yo le comenté que todavía no estaba para regresarme, él me comentó que a él le estaban preguntando qué iba a pasar, si iba a regresar o no, que lo estaban presionando la encargada de Recursos Humanos y el Presidente […] y fue así que se tomaron las cosas, me vuelve a marcar, me pide mi renuncia, yo renuncié al cargo porque no tenía todavía en mis planes regresar, yo optaba porque ellos iban a hacer algo al momento de mi renuncia, de que iban a poner a un subdelegado de inmediato”.

El ahora exsubdelegado de Chametla contó que la razón por la cual tuvo que ausentarse de la ciudad fue para atender un negocio que tenía su familia, esto tras fallecer su padre, por lo que decidió ir a otro estado para hacerse cargo; y, aunque él no dio fecha estimada de regreso, se sintió presionado a renunciar a éste, tras varias veces que le fue preguntado si volvería o no a La Paz.

“Yo tengo un negocio allá, es un negocio familiar, tengo más de 5 años con él, mi papá desafortunadamente falleció, nos vamos mi mamá y mis hermanos y nos ausentamos de la ciudad […] él falleció después una balacera que hubo cerca de donde él estaba”.

“Fue algo como diciéndome ‘me están presionando a mí’, qué te quiere dar a decir eso, ‘te vas a regresar o vas a renunciar’, yo eso lo siento como una presión, me lo dijo como en 2 o 3 ocasiones”.

Rubén Martín Cosío dijo que él presentó su renuncia el 28 de febrero, pero tampoco le fui informado el derecho que él tenía de ausentarse, hasta por un año, del cargo. Por otro lado, señaló que la firma que aparece en el documento en el cual se ratificaba la renuncia, no es la suya, y que alguien debió firmar por él.

“Yo presenté la renuncia el 28 de febrero […] a mí en ningún momento se me hizo esa aclaración, hasta hoy sé que tenemos hasta un año de permiso como subdelegados poder tener esos cargos […] No coincide la firma de mi renuncia, eso sí lo aclaro, no coindice, sí, alguien firmó por mí”.

Finalmente, el exsubdelegado aseveró que, tras esta decisión, en donde se tomó por aceptada la renuncia y a su vez, la convocatoria para elegir al nuevo subdelegado, ve “intereses políticos”, pues el Ayuntamiento ya podría tener a quién será el sucesor.

“Yo veo intereses políticos de ellos, yo veo que ellos ya tenían o tienen un plan para poner a algún subdelegado a su favor. Si ustedes van a la comunidad de Chametla, la gente les va a comentar quién soy, cómo he trabajado y el tiempo que estuve ahí”.

Durante dicha Sesión de Cabildo, los regidores del PRI, Partido Verde, Morena y el PES apoyaron a Rubén Martín Cosío en su caso, algunas regidoras presentaron pruebas sobre el tema, y, al momento de la votación, lo hicieron en contra; pero, con mayoría de votos del PAN, se autorizó que se electo otro subdelegado.