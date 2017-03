Sudcalifornianos no atienden su salud mental; padecimientos ameritarían incapacidad laboral

Las enfermedades depresivas o emocionales, están dentro de las primeras 4 incapacidades; pero, formal e institucionalmente, al trabajador no se le extiende un documento de incapacidad para laborar por estar “deprimido” o tener alguna crisis emocional

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, las empresas y autoridades no le dan atención a sus empleados cuando éstos padecen problemas de salud mental, como la depresión, acoso laboral o de tipo emocionales, “desestimando” que éstas, incluso, pueden ser motivo de incapacidad, tal y como sucede con una enfermedad física, pues también terminan afectando su productividad laboral, señaló Miguel Ángel Clavel Navarro, psicólogo clínico y coordinador de consultorios de la Universidad Mundial.

“Lo hablamos con el Secretario de Salud y realmente no se le está dando atención en este estado, de manera cabal y formal, a la salud mental […] cómo están afectando los trastornos mentales a los procesos laborales. Considero que es algo que no se debería de dejar a un lado. El diputado Amadeo Murillo habla de salud, pero qué pasa con la salud mental, tengo años casi 30 años aquí en La Paz y se ha hecho muy poco.

“Aquí en México, en lo general, y en este estado, en particular, realmente le dan poco crédito o desestiman la problemática de los trastornos mentales y de los problemas emocionales; realmente vemos a una persona con depresión o de tipo emocional y no le damos importancia, pues decimos ‘no pasa nada’, ‘ya se te pasará’, ‘ánimo’, y no llegamos al meollo o a la problemática del asunto”.

Clavel Navarro explicó que las enfermedades depresivas o emocionales, están dentro de las primeras 4 incapacidades; pero, formal e institucionalmente, al trabajador no se le extiende un documento de incapacidad para laborar por estar “deprimido” o tener alguna crisis emocional.

“Si mal no recuerdo, el cuarto índice de incapacidades es el proceso depresivo y no lo consideramos; de hecho, no hay incapacidad para depresión, ese es uno de los problemas. Hay empresarios que sí son muy sensibles, me ha tocado que sí se les manda un certificado de atención psicológica y se le recomiendan 2 días de descanso, pero por parte del empresario, pero no porque le den una incapacidad formal”.

El psicólogo manifestó que, en su caso particular, en donde realiza consultas, ha crecido el número de pacientes que acuden por este tipo de problemas, como es el caso del acoso laboral y el clima que existe en las empresas donde éstos trabajan.

“El nivel de consulta en lo particular, y en la Universidad Mundial, como Coordinador de los consultorios, ha subido mucho, particularmente por el mobbing laboral, acoso laboral y problemas emocionales causados por el deficiente clima laboral que impera en las empresas, eso afecta personalmente al trabajador, y, por ende, se perjudica a la familia […] Hay psicólogos clínicos e industriales que lo pueden abordar”.

Las personas que padecen algún problema de salud mental, lo reflejan en su cuerpo, principalmente el estómago es el primero en resentirlo. El 60 % de las enfermedades son derivadas de este tipo de situaciones que no se atienden.

“Afecta directamente a la productividad de la empresa o de clima laboral que impera. Totalmente. Hay estudios muy serios que dicen que el 60 % de las enfermedades fisiológicas son debidas a causas emocionales, y los pacientes que a mí me están llegando, me vienen remitidos porque el gastroenterólogo les dice que es producto de problemas emocionales; el estómago es lo primero que se afecta cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, deprimidos, etcétera; gastritis, colitis, es uno de los principales”, dijo Clavel Navarro. “No tengo datos exactos, pero es muy alto”, agregó sobre el porcentaje en la afectación de la productividad laboral.

El Coordinador de Consultorios de la Universidad Mundial añadió que, el problema debe ser atendido por la familia y el empleador, pues de no ser así, el tratamiento podría extenderse más tiempo.

“El detalle es que, si no se motiva a la persona, si no se integra a la familia y el empleador, el tratamiento puede ser relativamente largo; aquí, lo que implica es que nos estamos llevando mal con la familia, mal con los compañeros, mal con la empresa, y eso deteriora en todos los sentidos toda la esfera social y laboral del trabajador”.

“En los últimos 4 meses, creo que el 60% son por baja productividad, por este tipo emocional que están afectando la situación laboral”, finalizó, sobre el número de pacientes que ha recibido.