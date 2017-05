Suspenden a líder de Burócratas en BCS por irregularidades, supuesto soborno y traición sindical

Eduardo Valdez comentó que, el tema podría tardarse varios meses en resolverse, pues todo dependerá de lo que dictaminen los tribunales a cargo del caso

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario general del Sindicato de Burócratas, sección La Paz, Eduardo Valdez, informó que el líder de los sindicalizados, a nivel estatal, Luciano de la Peña, fue suspendido, entre tanto los tribunales en la materia no resuelven los casos de unas denuncias por irregularidades, supuesto soborno y traición sindical.

“Esa es una situación que se nos vino a dar ahora en convención, la cual estamos analizando; nosotros privilegiamos una unidad en la Convención de Loreto, celebrada del 27 al 29, donde hubo unas denuncias en contra de Luciano de la Peña, por supuestas irregularidades y supuesta traición sindical, en el sentido de que había incumplimiento de negociaciones en la sección Comondú, y a parte unas denuncias de unas cuestiones de unas plazas que se habían tratado de sobornar a los trabajadores; pero eso se tiene que tratar en los tribunales. Aquí se suspendió a Luciano de la Peña, no se corrió, hay una suspensión”.

Eduardo Valdez comentó que, el tema podría tardarse varios meses en resolverse, pues todo dependerá de lo que dictaminen los tribunales a cargo del caso y de lo que digan cada una de las partes; también, se instauró una comisión de Honor y Justicia, dentro del Consejo de los Burócratas, para resolver al respecto.

“Es una situación de los tribunales, depende de la voluntad de las partes, pero puede tardar de un mes a un año, no te puedo decir con certeza una fecha […] el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores, el burocrático; pero, ahorita, hay una comisión de honor y justicia que va a revisar el caso, y en cuanto ellos dictaminen, nos lo van a hacer saber al Consejo que lo presidimos 5 secretarios seccionales y ahí vamos a tomar los acuerdos que procedan”.

Por último, el líder de los Burócratas en La Paz dio a conocer que ya existe una persona como interino en el cargo, mientras se determinan la situación de Luciano de la Peña.

“Hay un interino, obviamente tiene que haber una figura administrativa porque no puede quedar el Sindicato suelto; se nombró al que fungía como presidente del Consejo Estatal de Vigilancia, Sergio Delgado Vargas, para que esté de manera interina, mientras se resuelve la situación legal de Luciano de la Peña […] no se le va a dar toma de nota hasta que no haya un fallo de la autoridad”.