“¡Te callas, por favor!”, le grita ciudadana indignada al Presidente del Congreso de BCS

"Ya estamos hartos de pagar sueldos de gente que ya fue y ni hizo, sólo robó”, confrontó la ciudadana a los diputados de la Comisión Permanente

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, durante las Sesión Extraordinaria del Congreso del Estado, una ciudadana tomó el uso de la palabra, exigiendo que se realizara una asamblea y se escucharan las propuestas que traían, pero el Presidente de la Mesa Directiva, Sergio García Covarrubias, la interrumpió y no se la concedió y se la daba a otra diputada, a lo que ésta le dijo “me escuchas, y te callas, por favor”.

“Diputado Joel Vargas, le anuncio que, desde el 10 de enero, se hizo una propuesta en el Congreso del Estado, en donde ustedes quedaron en hacer una asamblea”, señalaba la señora, de nombre, Eva Castillo. En ese momento, había terminado de hablar el diputado Joel Vargas Aguiar, cuando la mujer se levantó y dirigió las palabras al legislador, quien preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política; pero, García Covarrubias la interrumpió y le dio uso de la Tribuna a la legisladora, Rosa Delia Cota Montaño, pero la ciudadana le increpó: “¡me escuchas, y te callas, por favor! […] me dejas hablar, me vas a dejar hablar”.

Fue al finalizar la Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, y minutos antes de iniciar la extraordinaria, cuando la señora detuvo a los diputados y les pidió que la escucharan, argumentando que tenían el derecho por ser una reunión pública. Junto con ella, iba un grupo de personas, integrantes de la Asamblea Ciudadana, quienes presentaron para exigirle a los diputados que se llevara a cabo dicha reunión entre legisladores y ciudadanía para tocar temas como el gasolinazo, austeridad y transparencia del Congreso del Estado.

“No estamos dispuestos los ciudadanos a seguir pagando un sueldo que, la verdad, es totalmente negligente, ineficiente […] exijo, como parte de la ciudadanía, que también pago los sueldos, porque pago los impuestos, exijo, que descansen menos tiempo. Ustedes estuvieron de vacaciones, regresaron el 9 de enero, tengo entendido, y ahorita el jueves vinimos a una sesión, que se supone también es pública, y nos dan el aviso de que regresan hasta el aviso de que regresan hasta el 15 de marzo porque está solamente una sesión permanente, que es la de los martes y que es una comisión de 3, 5 ó 7 diputados, y qué pasa con los demás diputados”, les dijo.

Asimismo, agregó la señora: “Aquí habemos parte de la ciudadanía que nos interesa de verdad, saber qué están aprobando, qué están acordando […] pongan una iniciativa, en donde el momento de las sesiones, cundo se va a implementar una iniciativa se diga, la ciudadanía tiene derecho a participar y decir si tal o cual punto se puede dar por visto, no podemos estar a ciegas la ciudadanía.

“Cuando se autorizó la pensión vitalicia de los magistrados, métanlo a plebiscito, somos la ciudadanía quienes tienen que autorizar eso, no ustedes solos, nosotros los pusimos, ya estamos hartos de pagar sueldos de gente que ya fue y ni hizo, sólo robó”, confrontó la ciudadana a los diputados de la Comisión Permanente.

Por otro lado, en la Sesión Extraordinaria, después de que el Presidente de la Comisión no quiso darle la palabra a la señora, y ésta lo calló, le volvió a decir:

“Si ustedes no saben qué hacer, yo les doy dos propuestas inmediatas, que es un estímulo fiscal que los diputados pueden solicitar para dar baja de 17 a 13 pesos el litro de gasolina; y segundo, póngale fecha y hora, porque no estamos dispuestos a una sola pospuesta más de esta asamblea, y ya estuvo bueno de estar diciendo que se van a poner de acuerdo y que va a nombrar a ‘n’ comité para este tema, y no hacen nada, no se nos va a olvidar”, externó la señora Eva Castillo, en la Sesión Extraordinaria.

Al terminar de hablar la señora Eva, otros ciudadanos le comenzaron a gritar al Presidente de la Mesa Directiva: “Covarrubias, no se te olvide que eres empleado del pueblo”, “aprende, Presidente, aprende, si quieres seguir en la política, no vas a llegar muy lejos, junior”.