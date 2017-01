Es un tema de “conciencia” el que diputados del Congreso del Estado bajen su sueldo: PRI BCS

El PRI en BCS tampoco a analizado si sus diputados y regidores en los diferentes municipios bajarán sus sueldos

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que el presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, en el Congreso del Estado, Sergio García Covarrubias, de la Fracción del Partido Acción Nacional (PAN), declarara que no se podría pensar en una reducción de sueldos de los diputados, pues ni siquiera se lo han subido en 12 años consecutivos, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edmundo Salgado Cota, aseveró que esto es un tema “de conciencia”, además de “solidaridad y nacionalismo”.

“Lo que yo siento es que esto también es de conciencia, tiene que hacer una revisión y cada grupo, cada empresa, cada institución, y, sobre todo, que sea algo que beneficie a todos […] esto es de conciencia, de solidaridad y de nacionalismo”.

Salgado Cota reiteró que los actores políticos deben de hacer una revisión y reflexionar para apoyar la situación económica de México, lo cual considera que debe de ser un cambio de época.

“Yo he dicho que no es una época de cambio, sino un cambio de época, entonces, si todo se bajando, cada quien tiene que hacer una revisión, un razonamiento, una reflexión para poder apoyar al país, sobre todo como Estado Mexicano en todo lo que se refiera a solidarizarse con la ciudadanía y llegar a un punto de que todos contribuyamos”.

En este mismo tema, sobre la reducción de sueldos de los diputados locales y regidores, el presidente del Comité Directivo Estatal (CED) del PRI en la entidad afirmó que todavía no han platicado del asunto, por lo que esperarán a reunirse todos, y así poder dar uno opinión al respecto.

“No, ellos no han tomado este tema. Veremos con ellos su punto de vista y cuál es la situación que prevalece para poder opinar y dar una línea sobre eso […] Se tiene que hacer una revisión y todos participar en estas decisiones. Ya platicaré con ellos esta situación para no hacer unilateral esto […] No se ha platicado tampoco con los regidores”.

Finalmente, Salgado Cota aseguró que el PRI en BCS siempre previó el tema de la economía, por lo que siempre programaron y planearon la aplicación de los recursos que reciben los partidos políticos.

“El PRI, precisamente, sus apoyos que tiene, las prerrogativas, son modestas, nosotros hemos visto que se deben de programar, planear, definir y actuar con los recursos que se tienen, haciendo más con menos. Siempre se ha dado esa línea, hasta algunas veces criticada, pero yo considero que se ha tenido la razón en ese sentido, de que estamos estables en eso, porque previmos de los tiempos anteriores, que eso se diera”.