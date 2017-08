Tenemos que encontrar la vocación y darle operación al Centro de La Paz: Alcalde

Martínez Vega señaló que deben reunirse con los empresarios locales para buscar soluciones a esta parte de la ciudad, pero que éste ya no podría tener tiendas de conveniencia grandes, sino otro tipo de giros comerciales, es decir, darle más operación

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, declaró que se le debe de buscar una vocación definitiva y estable al Centro de la Capital del Estado, pues, durante los últimos años ha dejado de ser el lugar de compras y de mayor afluencia, debido al crecimiento poblacional al sur de la ciudad, así como el establecimiento de cadenas comerciales en otros lugares.

“Tenemos el panorama de nuestro Centro, y no les quiero decir que es exclusivo de La Paz el tema, lo hemos comentado con el Gobernador, es que tenemos que tenemos que buscar la vocación que le podemos dar a nuestro centro, porque finalmente, ya no se podría establecer a lo mejor un Aurrerá, un Comercial Mexicana, porque las plazas jalaron, y no pasa nada más en La Paz, en todos los centros del país, cuando empieza el crecimiento se van hacia las plazas y los centros de van quedando solos, hay que buscar qué tipo de vocación requiere dale al centro”.

Martínez Vega señaló que deben reunirse con los empresarios locales para buscar soluciones a esta parte de la ciudad, pero que éste ya no podría tener tiendas de conveniencia grandes, sino otro tipo de giros comerciales, es decir, darle más operación.

“Ahorita que inicie el tema del malecón, sentarnos con los empresarios para ver la opción que ellos piden; finalmente, ya no va a ser una tienda de conveniencia, a lo mejor va a ser un café, un restaurante u otra cosa. Lo que sí, es que tenemos que darle operación al centro, la mejor opción”.

En otro tenor, el primero de los ediles en La Paz comentó que, con la remodelación del malecón, se creará un reglamento de operación y para los vendedores ambulantes, pues, en últimas fechas, se ha visto mayor cantidad de personas que colocan sus objetos para vender en las banquetas en la zona costera.

“En este tema se ha estado trabajando, pero ahorita, dentro del proyecto del reglamento que vamos a trabajar para todo el malecón, tiene que entrar todo este tipo de cosas, va a haber alguna facilidad para los vendedores, se plantea que, en algunas épocas, como cruceros, se les dé acceso a esos vendedores, reglamentados, pero no así”.