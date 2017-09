Tenía 12 años sin ser revisado el padrón del PRS; no es un partido familiar, dice su presidente

“En estos últimos 6 meses, hemos estado permanentemente afiliando, todos los días se afilian, de perdida 5 ó 6 afiliados, en todo el estado”, dijo Carballo Ruíz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde su registro en el 2005 ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) en Baja California Sur, el padrón del Partido Renovación Sudcaliforniana (PRS) no había sido revisado ni actualizado por parte de dicha institución, así como del organismo público, informó su presidente, Pilar Eduardo Carballo Ruíz; es decir, 12 años estuvo afiliando personas, pero nunca hizo depuraciones.

“Es la primera vez que lo hace el Instituto Estatal Electoral […] la primera vez que participamos nosotros sacamos 4,000 votos y eso es lo que nos damos como afiliados dentro del Instituto, pero ahora no, ahora tienen que ver con firmas y que en realidad estén en el partido […] registrados en el Instituto Estatal en el 2005, pero es una historia que se forma desde 1994”.

Por otro lado, el PRS ha sido señalado de convertirse en un partido familiar, es decir, de la misma familia del actual presidente, lo que él mismo negó y aseveró que es absolutamente falso.

“No, por supuesto que no, al contrario, fue un movimiento de verdaderos ciudadanos que participaron […] es absolutamente falso, hay mucha gente en Comondú, en Loreto, en Mulegé y en Los Cabos participando”.

A finales de agosto, el IEE BCS determinó que el 67.57 % de los 14,092 afiliados con que contaba el PRS no eran válidos, esto porque causaron baja o no fueron localizados en el padrón electoral, ya sea por defunción, suspensión de Derechos Políticos, cancelación de trámite, duplicado en padrón electoral, datos personales irregulares, datos de domicilio irregular o registros no encontrados.

“Es natural que se estén haciendo esos trabajos, ya que, desde 1994 que empezamos nosotros con este movimiento, paulatinamente algunos se han ido, otros se han muerto; pero seguimos conservando y somos el partido con mayor número de afiliaciones en el estado.

“En estos últimos 6 meses, hemos estado permanentemente afiliando, todos los días se afilian, de perdida 5 ó 6 afiliados, en todo el estado”, dijo Carballo Ruíz.

En ese mismo tenor, justificó que el tema de las personas que resultaron duplicadas o repetidas dentro del padrón eran porque quizá se afiliaron en lugares y tiempos diferentes, pero el sistema no arrojó la duplicidad en el momento.

“Son demasiados, pero nosotros ya sabíamos desde febrero, y nos dimos a la tarea de que, cada mes los íbamos a sustituir y ya llegamos casi a los 8,000 afiliados.

“No eran repetidos, duplicados, porque era reafiliación, y desgraciadamente pasaron otra vez; es decir, si se afiliaba en un lugar, y en uno o dos meses se afiliaba en otro lado, pero eran pocos esos”, finalizó.