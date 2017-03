Tránsito registró 3 choques este miércoles en La Paz; en 2 de ellos estuvieron involucrados peseros

La dependencia, destacó que en 2 de los 3 incidentes, se vieron involucrados vehículos tipo microbús, mejor conocidos como peseros.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGSPPPTM) de La Paz informó que este miércoles 22 de marzo, en la capital de la media península, la dependencia tuvo registro de 3 accidentes viales, mismos que habrían dejado a 2 personas lesionadas y pérdidas materiales por 66,500 pesos.

La dependencia, destacó que en 2 de los 3 incidentes, se vieron involucrados vehículos tipo microbús, mejor conocidos como peseros; sin embargo nos e ha acreditado la responsabilidad de los operadores de transporte público.

En ese sentido, la dependencia dio a conocer que en el primer hecho de tránsito, se vio afectado un motociclista, luego de que a alrededor de las 14:20 horas en las calles Jalisco y México de la colonia Emiliano Zapata, un vehículo no cediera el paso a quien tenía la preferencia.

Ante esto, la motocicleta, que era conducida por una persona del sexo masculino, de 37 años de edad, se estrelló contra un microbús, dejando al hombre lesionado; éste, tuvo que ser trasladado a bordo de una unidad paramédica a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde fue atendido por el médico en guardia, quien le diagnosticó una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, quedando interno bajo observación médica.

Así mismo, horas después, a las 19:20, en las calles Aquiles Serdán y Adrián Valadez de la colonia Solidaridad otro microbús se estrelló en contra de un automóvil particular tipo Mazda, dejando a su conductora, una mujer de 33 años de edad, con dermoabrasiones en los brazos, un esguince cervical y policontundida, a causa de que uno de los 2 – no se especifica quién– no cedió el paso preferencial.

Los daños materiales de este choque, ascienden a 55,00 pesos.