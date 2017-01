Transportistas de Los Cabos, piden a Cabildo autorizar aumento de tarifa a usuarios

Si el Cabildo de Los Cabos, no autoriza el aumento en la tarifa general y de descuento para el transporte público, los concesionarios tendrían que verse forzados a dejar de apoyar con el descuento del 50 %.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la unión de transportistas cabeños, Pascual Álvarez Martínez comentó que los transportistas no podrán incrementar el número de becas escolares, si no autoriza el cabildo de Los Cabos, un aumento en el cobro al usuario para el servicio del transporte público.

En ese sentido, el dirigente explicó que los concesionarios no tenían contemplado incrementar el costo del transporte urbano en este año; sin embargo, el aumento de precio en el combustible llegó a obligarlos a aumentar la tarifa.

“No podemos subsistir con este incremento alto e inesperado que se vino, normalmente eran 10 centavos, 11 centavos pero fueron casi tres pesos lo que aumentó, entonces el último aumento que tuvimos fue en el 2015 estaba el combustible a 13.80, ahorita está a 17.80”.

“No podemos continuar apoyando, nosotros como ustedes saben damos becas a los estudiantes, damos becas a la gente que tiene escasos recursos, apoyamos también a la gente que están discapacitados, ahorita tenemos aproximadamente unas 300 becas por año aparte de la gente discapacitada y en cuestión de la tercera edad y de estudiantes pues les hacemos un descuento del 50 %”, comentó.

Al respecto, comentó que si el Cabildo de Los Cabos, no autoriza el aumento en la tarifa general y de descuento para el transporte público, los concesionarios tendrían que verse forzados a dejar de apoyar con el descuento del 50 %.

“Es el único del transporte público de colectivos y urbanos los que siempre apoyamos a la educación, los que apoyamos a personas de la tercera edad, en caso de que no se autorice el aumento no podemos suspender porque es un compromiso que nosotros tenemos, pero no vamos a poder seguir apoyando a más gente solo los que ya tenemos”.

Detalló que por lógica sube el combustible y sube todo, el dólar está aumentando cada vez más ya está a 22 pesos, los insumos de llantas, refacciones todo inclusive el propio seguro de las unidades se ha elevado demasiado; sin embargo aseguró que al momento no pueden decir cuánto tendrían que aumentar el precio, sino hasta que se realice un estudio.

“Cabildo nos solicitó ese estudio y en base al resultado es el aumento, ahorita estamos cobrando 12.50 normal y estudiantes y tercera edad 6 pesos, acabamos ahorita de meter 3 unidades nuevas del año por parte de Tracolsa y Cabeza de Ballena también, a fin de mejorar el parque vehicular, si estamos mejorando las condiciones de las unidades y por supuesto que estamos preocupados porque se mejore el transporte público”.

Con información de El Sudcaliforniano