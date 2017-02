Transportistas de Los Cabos buscan replicar modelo vial de Guanajuato; incluye peaje electrónico

El modelo guanajuatense, contempla peaje electrónico, carriles exclusivos para la circulación del transporte público y un control de las unidades por medio de monitoreo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de Transportes colectivos S.A (Tracolsa) en Los Cabos, Pascual Álvarez, comentó que el gremio de transportistas del destino turístico, buscarían adoptar el método de transporte del estado de Guanajuato, el cual contempla pasaje electrónico y carriles exclusivos de circulación.

En ese sentido, el dirigente comentó que, a la par de una agrupación de transportistas de San José del Cabo, se trasladaron a la ciudad de León, Guanajuato, a fin de conocer el modelo que se utiliza para el transporte público, mismo que les pareció adecuado para que se adopte en Los Cabos.

El modelo guanajuatense, contempla peaje electrónico, carriles exclusivos para la circulación del transporte público y un control de las unidades por medio de monitoreo, por lo que al gremio le gustaría replicar.

“Nos toca convencer a los compañeros de todos los gremios y hacer una empresa general, que se maneje a través de monitoreo, en el modelo de Guanajuato el chofer no maneja dinero, compran un boleto y con eso la unidad no se detiene, no se corretean, no hay choques, ni carreras, pero si tenemos que estar autoridad y transportistas juntos para que de acuerdo a la infraestructura urbana las unidades puedan dar resultados”, dijo.

Finalmente, Pascual Álvarez mencionó que, para que un modelo de transporte de esta índole, funcione en el municipio cabeño, debe existir la participación de los 3 niveles de gobierno, pues será necesario bajar ujna gran cantidad de recursos, para que se modernice todo el parque vehicular, además de la infraestructura urbana

