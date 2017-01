Transportistas: ‘no podemos aguantar un día más’; presentan propuesta para subir tarifa

El aumento de tarifa "tiene que ser pronto porque puede llevar a la quiebra al transporte", dijo Sara Barocio, representante de los transportistas

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los concesionarios de transporte público de La Paz presentaron este martes una propuesta al Ayuntamiento de La Paz para aumentar la tarifa en el municipio, luego de la liberación del precio del combustible, ya que durante los primeros dos días del año cobrando 10 pesos no obtuvieron ganancia alguna, aseguran.

“Ayer el día salió al ras”, dijo Sara Barocio, dirigente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) de La Paz y quien también representa a los transportistas de la capital del estado.

Aunque se negó a revelar el precio que proponen, Barocio dijo en entrevista con BCS Noticias que el aumento de tarifa “tiene que ser pronto porque puede llevar a la quiebra al transporte”.

“Yo ya tengo números, pero esos números los tengo que ver con el gobierno, no podemos crear especulaciones”, dijo.

La dirigente también dijo que el año pasado se renovaron 150 unidades, algunas con dinero propio de los empresarios. En total hay 330 unidades de transporte en La Paz, las cuales llegan a recorrer hasta 1,500 kilómetros por día, lo que representa un desgaste para las unidades. Al final, “los concesionarios son los que absorben las pérdidas”, dijo.

“El transporte nunca ha trabajado con una tarifa real, ha trabajado con tarifas emergentes por no lacerar a los usuarios de transporte”, dijo Barocio, quien recalcó que en la propuesta de nueva tarifa solo se toma en cuenta el aumento del combustible.

“La están firmando los concesionarios, hicimos una actualización solo con el combustible, si se incluye refacciones y otros insumos le damos en la torre a los ciudadanos”, sostuvo.

La líder de los transportistas dijo que buscarán reunirse esta misma semana con el presidente municipal Armando Martínez Vega para que se apruebe la nueva propuesta. “Nos tenemos que poner de acuerdo”, dijo.

Barocio dijo que aunque el usuario suele culpar al transportista por las alzas y las deficiencias, también influyen otros factores en la calidad del transporte. “El transportista se queja de falta de apoyo, no tuvimos ningún apoyo, no hubo ninguna autoridad del gobierno que dijera ‘yo me sumo a este tren’ con los transportistas, ellos tienen que ser gestores, si ellos no quieren, no se hace nada”.

Además, el estado de las calles de la ciudad también influye en el rápido deterioro de las unidades, aseguró.

La dirigente dijo que si su propuesta no es aprobada, se tomarán otras acciones, como ampararse ante la negativa o iniciar un paro u otro tipo de protestas.

“Vamos a apelar a la prudencia, a la tolerancia y a llevar la fiesta en paz, pero si nosotros vemos que la autoridad no está preocupada como nosotros, nosotros vamos a exigir, claro que vamos a salir a protestar y que pase lo que tenga que pasar”, advirtió. “No podemos aguantar ni un día más”, agregó.