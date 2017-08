Turistas se subían a rocas en loberas; hay sobrecarga en el nado con lobos marinos: Conanp BCS

Bermúdez Almada aclaró que sólo se suspendió el nado con los lobos, pero la afluencia de turistas se sigue dando, en donde llegan a contabilizar entre 250 y 500 diarios. En ese mismo sentido, indicó que, después de unos 15 ´o 20 días, se podrá saber si ya existen las condiciones de seguridad en lugar, tras un monitoreo que se está realizando

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras los incidentes registrados en la isla Espíritu Santo, donde varias personas fueron mordidas por lobos marinos, ocasionando que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Baja California Sur suspendiera el nada con éstos, su director, Benito Bermúdez Almada declaró que había turistas que se paraban en las rocas de la lobera, invadiendo el espacio de los animales; además, dijo que existe una sobrecarga en la actividad de nado en la zona.

“Si ahorita tenemos más de 500 visitantes y la capacidad de carga del sitio es de 180 personas, y pueden estar 30 simultáneamente, no habría ningún problema, hay que respetar esa disposición, que son 30 buceadores y 180 diarios, pero tenemos 500 y muchos de ellos están sin guías, pues todos tienen que llevar un guía certificado que garantice las buenas prácticas.

“Y ante ese acercamiento extremo que muchos han tenido, y que incluso se subían a la parte de las rocas en la lobera, generó esa respuesta de los animales, son animales de vida silvestre, no son animales domesticados y ellos recurren a su territorio y ocurrieron esos incidentes y no queremos que vuelva a suceder”, explicó.

Debido a los incidentes registrados principalmente, y a la alta demanda en las actividades de nado, la Conanp decidió suspenderla, pues busca salvaguardar la integridad de las personas, pues los casos registrados sufrieron mordeduras en diversas partes del cuerpo, como piernas, glúteos, brazos, estómago, pecho, dijo.

“Ante ello, los tres órdenes de gobierno decidimos suspender las actividades de nado en el sitio para garantizar la integridad física de las personas, ya que se habían presentado severos casos de interacciones muy graves, personas que han estado y todavía están hospitalizadas, después de más de 15 días, debido al daño fuertísimo del traumatismo en piernas, en glúteos, en estómago, en pecho, en brazos, han sido decenas de casos; y, con el conocimiento de todos los prestadores de servicios, decidimos suspender”.

Bermúdez Almada aclaró que sólo se suspendió el nado con los lobos, pero la afluencia de turistas se sigue dando, en donde llegan a contabilizar entre 250 y 500 diarios. En ese mismo sentido, indicó que, después de unos 15 ´o 20 días, se podrá saber si ya existen las condiciones de seguridad en lugar, tras un monitoreo que se está realizando.

“Esto no significa que no haya visitación al sitio, en la actualidad tenemos entre 250 y 500 turistas diarios en el lugar, pero ya no hacen nado. Estamos monitoreando nosotros, con buzos certificados, para que realicen actividades en el sitio, y cuando ya se detecte que hay condiciones de seguridad, vamos a permitir que vuelvan a realizar las actividades normales. Esperemos que en los próximos 15 ó 20 días tengamos noticias”.

Finalmente, el director de Conanp agregó que la lobera ha tenido un crecimiento explosivo en el número de ejemplares, pasando de 120 en los años 70 a más de 550 lobos marinos; pero, en el momento en que se llega a invadir los espacios de éstos, es cuando se pueden presentar este tipo de casos.

“Es importante recordar que esa lobera, allá por los años 70, empezó con un par de sitios reproductivos con 120 organismos, en la actualidad, es la lobera que más rápido crecimiento tiene, como lobera, en todo el Golfo de California; ha presentado un crecimiento explosivo, en la actualidad existen más de 550 lobos marinos, y toda la unidad de la isla es área reproductiva. En el momento en el que empezamos a irrumpir en el espacio de ellos, se empezaron a presentar incidentes de esta naturaleza”.