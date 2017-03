UABCS revalidará materias para recibir a estudiantes deportados de EE.UU.

En dado caso de una llegada masiva de solicitudes de estudiantes de éste tipo, se tendría que pedir el apoyo de la federación para estar en condiciones de atenderlos a todos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, comentó que la institución se encuentra plenamente preparada para revalidar matrículas curriculares a los connacionales deportados de Estados Unidos, que deseen terminar sus estudios.

En ese sentido, el rector de la máxima casa de estudios de la entidad, mencionó que ya se cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal quienes apoyaran a los estudiantes deportados del país vecino, bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

Al respecto, comentó que en la media península, al momento no existe ninguna solicitud de este tipo; sin embargo, dijo que sí ha sucedido en universidades de los estados de Jalisco, Michoacán y Zacatecas.

Por su parte, Cruz Chávez comentó que aunque Baja California Sur no es de los estados donde se espera que arriben una gran cantidad de migrantes, ya que la entidad no se caracteriza precisamente por enviar mano de obra al país del norte, ya se tienen listos los planes de acción que se tomarán para que las personas que así lo deseen cursen el nivel de estudios, revalidando sus clases anteriores.

Finalmente, el rector de la UABCS, aseguró que, en dado caso de una llegada masiva de solicitudes de estudiantes de éste tipo, se tendría que pedir el apoyo de la federación para estar en condiciones de atenderlos a todos.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano.