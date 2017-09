Un alto porcentaje de detenidos, heridos y abatidos no son de BCS; vienen sólo a delinquir: SSPE 

"Esa gente no viene a Baja California Sur de vacaciones, es evidente que están buscando esconderse, pero tampoco traen un lugar dónde trabajar, ni tampoco traen dinero ni tienen familia”, dijo el titular de la SSPE

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace 2 años, la investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Lorella Castorena Davis, dejó ver que la violencia que se vive en La Paz no tiene origen en el exterior del estado, se trata de un mal nacido en el interior de la propia sociedad sudcaliforniana; no obstante, el subsecretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en Baja California Sur, Ismael Sigala Páez, dijo respetar tal opinión, pues un gran porcentaje de los abatidos, heridos y encarcelados no son originarios de la entidad, y que sólo han llegado a delinquir.

“Yo respeto mucho todas las opiniones, máxime viniendo de personas que se dedican a la investigación; sin embargo, tiene hasta lógica pensar que sí han venido personas, no voy a hablar de factores, pero sí de personas exclusivamente a delinquir desde otras entidades, eso nos lo puede reflejar las cifras de los occisos, de los heridos y de los detenidos, tanto con armas como con drogas.

“En un alto porcentaje, no son de aquí, son personas que no tienen muchos días aquí, que eso nos indica que exclusivamente han venido a cometer delitos a Baja California Sur”, dijo.

En su momento, Castorena Davis comentó que la sociedad sudcaliforniana está “adoptando el modelo de narcocultura a causa de su endeble corresponsabilidad ciudadana, la creciente apatía y la profunda desigualdad […] mostrando que una sociedad que se rige bajo estos parámetros engendra psicópatas y provoca el crecimiento de agresiones al interior de los hogares”.

En realidad, muestra Castorena Davis, “los grandes culpables de nuestros problemas son las autoridades omisas, la falta de transparencia en la información y la profunda corrupción que vemos en la impartición de justicia”, algo que existe en la cúpula gubernamental de la media península antes que el ingreso de los cárteles que hoy tienen el control del tráfico de drogas.

Por su parte, Sigala Páez sentenció que, desde que se instalaron los puntos de revisión secundaria en las diferentes terminales aéreas, portuarias y en carretera en Baja California Sur, desde que inició esta administración, se han podido detener a unas 160 personas que no tenían un destino fijo en el estado, así como actividad a realizar, sino que llegan a cometer delitos a la entidad.

“Debo agregar también que tenemos funcionando los puntos de revisión secundaria. En estos puntos, hemos detenido, hasta este momento, desde que inició esta administración, unos meses después, cerca de 160 personas que traen órdenes de aprehensión vigentes en otras entidades. Eso nos da indicadores, que esa gente no viene a Baja California Sur de vacaciones, es evidente que están buscando esconderse, pero tampoco traen un lugar dónde trabajar, ni tampoco traen dinero ni tienen familia”.

Por el momento, el titular de la SSPE en BCS no dio números sobre qué porcentaje de estas personas son las que llegan a delinquir.

“Nos debe llevar a un análisis más profundo, yo respeto las opiniones, pero de que hemos tenido en Baja California Sur, personas que vienen exclusivamente a cometer delitos, es una realidad […] Las cifras se las puede dar la Procuraduría, porque son ellos quienes hacen las investigaciones”.