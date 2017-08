Una lástima suspender clases por eclipse; se pudo aprovechar experiencia: Catedrático UABCS

Hubieran aprovechado muy bien como un recurso didáctico y comenzar el semestre dando clases de ciencias, dijo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur suspendiera las clases en el turno matutino a causa del eclipse solar – parcial en México – del próximo 21 de agosto, el profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Miguel Ángel Norzagaray Cosío considera que no debió ser así, pues los alumnos están perdiendo una oportunidad única para experimentar este tipo de fenómenos astronómicos.

“Nos acabamos de enterar ayer que se van a suspender clases, es una lástima porque hubieran aprovechado muy bien como un recurso didáctico y comenzar el semestre dando clases de ciencias. Debieron haber aprovechado, si ya se dieron cuenta que iba a haber eclipse, tienen una semana para prepararse, tiempo de sobra; yo creo que la medida es inadecuada, pero si ya la tomaron, hay que prepararnos nosotros para recibirlos”.

Norzagaray Cosío recomendó no ver el sol, aun en el eclipse, pues dijo que el sol provoca daños a la retina por los rayos ultravioletas. Además, comentó que el uso de lentes oscuros o vidrios ahumados no es lo más adecuado para la salud de la gente.

“La recomendación principal es, haya eclipse o no, nunca hay que ver el sol; entonces, el lunes que veamos el eclipse, tampoco debemos ver el sol porque quema los ojos, los ultravioletas no se sientes que hacen daño, pero lo hace, es como cuando uno va a la playa, no se da cuenta uno que se está quemando, lo mismo pasa con la retina y ese es un daño irreversible.

“Aun con los lentes oscuros, el sol es demasiado brillante; y, no van a poder ver los que quieran ver directamente. Lo malo es que van a tomar medidas que no son adecuadas, vidrios ahumados, radiografías, lo clásico que circula por ahí por la vox populi; conviene que utilicen filtros”, agregó.

El catedrático de la UABCS y miembro de la Sociedad Astronómica, informó que el día 21 de agosto, en la explanada del Ayuntamiento de La Paz se colocarán telescopios con filtros y con proyecciones de la sombra, así como otro tipo de filtros para ver el sol directamente por unos segundos, para que las personas puedan acudir a observarlo.

“El 21, nos vamos a reunir aquí, en la explanada del Municipio precisamente para tener telescopios que lo vean directamente con filtros, adecuados, algunos telescopios con proyección para ver el avance del eclipse […] somos muchos los que estamos organizando esto, la UABCS, la Sociedad Astronómica, el programa PASE de Cibnor, Coscyt, el Ayuntamiento”.

“Nosotros vamos a ponerlos aquí a disposición de la gente para que observe, no los podemos vender ni regalar, pero vamos a tener suficientes para que todos puedan verlo; además, no es para que estén las 2 horas y media viéndolo, hay que ver medio minuto, descansar un rato la vista y volver a ver. Siempre, siempre le gana (la curiosidad a la gente)”.

Finalmente, dijo que ellos, y otros grupos en otras partes de La Paz y del estado, estarán colocando observatorios para el día del eclipse, a partir de las 10 de la mañana.

“Nosotros vamos a estar desde las 10 ya instalados, el eclipse inicia las 10:30 y termina a las 13:00 horas, y no somos los únicos que vamos a estar instalados, hay opciones para la gente, pepe Farah va a estar en el Tecnológico, el grupo de Café Científico va a estar en Villas de La Paz, y otros grupos e están organizando en Los Cabos, Santa Rosalía”.