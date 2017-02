Una regidora de La Paz ya aceptó el reto de subirse a un pesero; pero este fue tomado como inválido

Yuma explicó, en entrevista para BCS Noticias, que la regidora abordó el camión en un punto de decenso, que es el Centro Histórico de la capital de la media península, que es donde la mayoría de la gente se baja

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) lanzaran una campaña, a través de facebook, llamada Funcionario Público en Transporte Público, la cual pretende que los servidores públicos sudcalifornianos, aborden los peseros y camiones, a fin de que esto influya en su decisión de aprobar o negar la propuesta de alza de la tarifa, la IV regidora Ana Lorena Castro, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Cabildo de La Paz compartió, a través de su cuenta de facebook, un video aceptando dicho reto, abordando una unidad de transporte público; sin embargo, este fue tomado como no válido.

“Ya una regidora (Ana Lorena Castro) se subió, pero su video lo tomamos como no válido porque no nos avisó, no nos invitó, nos tenía que decir y nosotros la teníamos que acompañar y pues, como te menciono tenía que ser en hora pico, obviamente, no sé a qué hora se subiría ella pero el camión se veía muy vacío, y fue solamente en el centro nada más, pues en el centro lo tomó y en el centro se bajan todos y pues, como que no”., comentó Yuma Pérez Cuevas, coordinadora de la iniciativa Funcionario Público en Transporte Público.

Yuma explicó, en entrevista para BCS Noticias, que la regidora abordó el camión en un punto de decenso, que es el Centro Histórico de la capital de la media península, que es donde la mayoría de la gente se baja, además de que la unidad se veía vacía, por lo cual no fue posible apreciar las dificultades por las que los usuarios pasan, al abordar un pesero en hora pico.

Así mismo, comentó que ya varios regidores han aceptado el reto, a la par del presidente municipal, Armando Martínez Vega; sin embargo, no han recibido una propuesta para que sean acompañados por los estudiantes que iniciaron la iniciativa, ya que insistió, debe ser en un horario donde se puedan apreciar las condiciones reales en las que se encuentran las unidades de transporte.

“El presidente municipal ya aceptó y ahorita estamos esperando a que nos den fecha o algo que nos digan un día, porque pues obviamente como se van a subir a las 12 del día cuando casi no hay usuarios, se tienen que subir a las 7 de la mañana o cuando sea hora pico, donde todos los transportes están llenos y los estudiantes se meten como sardinas a los camiones o en la noche, ya tarde cuando las personas salen de trabajar, tienen que vivirlo”, mencionó Yuma.

Finalmente, la estudiante explicó que la iniciativa, Funcionario Público en Transporte Público, la inició con 2 compañeros más, quienes preocupados por la alza de la tarifa y la afectación negativa que podría tener en los usuarios, se dieron cuenta que, las personas responsables de aprobar o no, el nuevo precio, realmente no saben en qué condiciones se encuentran los camiones.

“Empezó por un grupo de estudiantes, específicamente 3, que estamos súper preocupadas por la alza del transporte público, y fue donde nos dimos cuenta que las personas que quieren tomar la desición del aumento del transporte público, que son los regidores, no se mueven en transporte púbico, entonces cómo vas a tomar una decisión de algo que tu no sabes bien qué es, entonces hicimos un video, ese video se viralizó en un día, y de ahí nació la página y de ahí las personas empezaron a nominar a sus funcionarios públicos, y ahí salió el jefe de la mesa de cabildo que está en la comisión de Transporte, que es Julio Higuera, también salió la regidora Rocxana, el presidente municipal”, dijo.

Finalmente, reiteró que la invitación a los funcionarios sigue abierta, destacando que para aceptar el reto, se tienen que cumplir ciertas reglas, entre ellas, que se aborde en hora pico y que se de aviso a algún integrante de la iniciativa.