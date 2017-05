Uno de los astrónomos más importantes de México es de BCS; descubrió el mayor agujero negro

Actualmente, tiene en proceso la gestión de un centro de pruebas de equipo satelital, asociado con estudios de cosmología, electrónica y ciencias computacionales en La Paz, con el que podría regresar a su tierra de origen

La Paz, Baja California Sur (BCS). El doctor en astronomía Omar López Cruz, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es considerado uno de los astrónomos mexicanos más sobresalientes en el mundo, con descubrimientos como el mayor agujero negro supermasivo del universo, y proyectos en proceso como la búsqueda de rastros del nacimiento de las primeras galaxias; es originario de San Luquitas, cerca de Santa Rosalía, municipio de Mulegé.

“La curiosidad y los cielos oscuros de Baja California Sur, debido al poco desarrollo de las ciudades, aumentaron mi interés por las estrellas, pasé por varias etapas, me gustaron los mamíferos marinos, las rocas como los pedernales, y entonces, cuando miré al cielo me enganché”, dijo en entrevista para la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Su fascinación por las estrellas inició en el pequeño ejido de San Lucas, mejor conocido como “San Luquitas”, a finales de la década de 1970, con tan sólo 13 años quedaba maravillado con observar las luces de las estrellas en todo su esplendor y con el anhelo de conocer el universo; en la década de 1980, otro suceso clave fue la transmisión del programa Cosmos, conducido por el fallecido astrónomo Carl Sagan, que fortaleció su curiosidad, publica el Conacyt.

“Se me ocurrió que sería muy interesante estudiar en el extranjero y escogí estudiar astronomía. Pregunté qué se necesitaba para ser astrónomo y me dijeron ‘tienes que ser físico o matemático para ser astrónomo’. Entonces me fui a México e ingresé al Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, eso me dio la preparación para seguir con el posgrado en astronomía. Terminé la licenciatura en 1987 y en 1989 llegué a Toronto, Canadá, con apoyo de una beca Conacyt a hacer la maestría y seguí con el doctorado hasta 1996, año en que regresé a México”.