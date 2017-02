Van 4 varamientos de tiburón ballena en menos de un mes, en La Paz; es muy raro, advierten

El especialista comentó que si bien no se pueden saber las razones por las cuales los ejemplares de tiburón ballena se atoran en la bahía de la capital de la media península

La Paz, Baja California Sur (BCS). El integrante del Comité de Vigilancia de Tiburón Choyero, Nezahuapilli Tovar, comentó que en menos de 20 días, en la capital de la media península se ha tenido conocimiento de 4 casos de varamientos de tiburón ballena, los cuales calificó de ser muy extraños, pues estas especies, dijo, no suelen vararse.

“Son cerca de 4 acontecimientos de varaminto de tiburón ballena en un lapso no mayor a 20 días que eso es totalmente anormal, no nada más aquí en la bahía de La Paz si no también alrededor del mundo, de hecho los varamientos de tiburón ballena no son comunes, son bastante raros. Hasta ahorita, puedo decirte que de los 4 varamientos, 2 se tratan de un mismo ejemplar y otros 2 son diferentes ejemplares”.

En ese sentido, el especialista comentó que si bien no se pueden saber las razones por las cuales los ejemplares de tiburón ballena se atoran en la bahía de la capital de la media península, sospechan que en la mayoría de los casos, estas situaciones se han dado luego de que el animal recibiera un golpe con alguna parte de una embarcación, provocándole heridas graves.

“Si hay algo en común entre los 3, y lo que observamos a primera vista es que son animales golpeados por embarcaciones, colisionados, en algún momento 2 de ellos muestran lesiones graves por el corte de la propela y lesiones graves por el golpe del casco y nosotros pues, hasta ahorita nosotros ponemos que es una de las razones por las que estamos viendo el varamiento”.

Al respecto, comentó que su composición corporal ayuda a que estos ejemplares no queden varados, pues les es posible nadar en aguas poco profundas; sin embargo comentó que todos los casos se han dado cerca de la ensenada de La Paz y lamentó que esto esté ocurriendo

“Se han presentado en diferentes puntos de la bahía, todos los puntos cercanos a la ensenada de La Paz, recordemos que hay 3 de ellos que se han presentado en la punta del mogote hacia los bajos fondos que se encuentran distribuidos frente a marina Palmira y bueno, el tiburón ballena Josefa Ortiz, una hembra, que encontramos al fondo de la ensenada de La Paz, es lamentable que esté sucediendo esto”.

