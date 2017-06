Vigilarán recursos de las colegiaturas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur

El Consejo General Universitario, será el organismo encargado de vigilar el destino de los recursos obtenidos con la actualización de las colegiaturas

La Paz, Baja California Sur (BCS). El monto obtenido con la actualización de los pagos, será destinado íntegramente en el mejoramiento de espacios universitarios, indicó el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Rodolfo Gustavo Cruz Chávez, al ser cuestionado por El Sudcaliforniano sobre el tema del incremento a las colegiaturas.

En ese sentido, se informó que el recurso se mantendrá al escrutinio del Honorable Consejo General Universitario (H.CGU), el cuál es el máximo órgano de gobierno universitario, el cual se encuentra integrado por alumnos, trabajadores, consejos académicos, así como las autoridades universitarias.

“Periódicamente le presentamos al máximo órgano de gobierno de la universidad, en qué se destinaron los recursos, en su conjunto para mejorar los espacios universitarios no solo en el campus La Paz, sino en el resto de las extensiones universitarias”, expresó.

Asimismo, se indicó que en algunos casos se ha logrado la habilitación de espacios destinados para el uso de los estudiantes, cómo los sanitarios de la Biblioteca Universitaria Dr. Rubén Cardoza Macías, en campus La Paz o en Pichilingue, dónde se habilitó un área de cocina.

Finalmente, Cruz Chávez aseguró que las puertas para el diálogo están abiertas en los diferentes canales de comunicación, para tratar cualquier tema de manera respetuosa, por muy complicado que se presente.

“Mantendré un diálogo con la comunidad estudiantil en los próximos días y con los propios consejeros para despejar cualquier duda que exista en particular, tratando de aclarar cualquier duda. Reiterando que cualquier joven, o familia que ingrese a la universidad y que no cuente con los recursos suficientes no será un pretexto para que no continúe con sus estudios universitarios”, concluyó.

