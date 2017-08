Si vuelven a entrar ambulantes a Balandra, los vamos a desalojar otra vez: Conanp BCS

“El desalojo se hizo con apego a la normatividad […] No se necesita ninguna orden de desalojo, es una propiedad privada, así de simple”, dijo el director de Conanp en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el pasado 3 de agosto fueran retirados los puestos fijos y semifijos de vendedores en la playa Balandra, en el municipio de La Paz, el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Baja California Sur, Benito Bermúdez Almada, aseguró que, éstos no regresarán, y que, en caso de hacerlo, las autoridades volverán a desalojarlos, asegurando que no se necesita una orden escrita para realizarlo.

“No van a regresar al lugar, y si van a regresar, vamos a volver a actuar en el desalojo […] en donde sean áreas naturales protegidas, le hemos estado pidiendo el apoyo a la autoridad competente y lo hemos logrado.

“El desalojo se hizo con apego a la normatividad […] No se necesita ninguna orden de desalojo, es una propiedad privada, así de simple”, agregó.

Dicho desalojo se dio después de que se presentaran diversas denuncias por diversas irregularidades en los puestos fijos y semifijos en la zona, pues vendedores y establecimientos no contaban con una autorización o licencia para la actividad comercial.

“No se puede entregar permisos, porque el territorio, en la parte del estacionamiento, es propiedad privada, por lo tanto, el único que tiene derecho es el dueño; y, en la playa, hay una concesión federal entregada a un particular, por lo tanto, tampoco se pueden entregar ese tipo de autorizaciones”, explicó.

Asimismo, dijo Bermúdez Almada que ya se había tratado de reubicarlos en años anteriores, pero ellos nunca aceptaron, expresando que muchos intervinieron para que ellos pudieran continuar de manera ilegal, haciendo uso de recursos de amparos o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Se realizaron muchas acciones, desde amparos hasta Comisión Estatal de Derechos Humanos, todo mundo intervino para asegurar la ilegalidad, nosotros estamos siempre en el marco de la ley y esperamos los tiempos, cuando se dieron las condiciones, en ese momento actuamos, pero ya teníamos muchísimos años intentando reubicarlos, ordenarlos, situación que jamás aceptaron, entonces actuamos con apego a procedimiento”.

El director de Conanp en Baja California Sur señaló que se mantendrá en vigilancia la playa, desde autoridades municipales hasta federales. “Van a estar todos, en la competencia municipal va a haber la autoridad de la Dirección de Inspección Fiscal; por parte federal, va a estar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y guardaparques de Conanp”.

Finalmente, expresó que “Balandra no podía estar siendo secuestrada por nadie” y no podía seguir con este tipo de actividades ilegales, pues ninguno de los vendedores pagaba algún tipo de impuestos, además de ocupar lugares concesionados.

“Balandra es nuestra, Balandra es de todos, Balandra es de los paceños, Balandra es de Baja California Sur, Balandra no podía estar siendo secuestrada por nadie, yo creo que se realizó una acción coordinada de los tres órdenes de gobierno para regularizar y ordenar el sitio, el sitio requiere más atención, requiere servicios, requiere baños, requiere agua; pero, no ese tipo de actividades que se estaban llevando a cabo ahí, insisto, ilegalmente, no tributan, no pagan impuestos en ningún lado, por lo tanto estaban al margen de la ley y estaban ocupando sitios que están concesionados […] estaban afectando a terceros”.