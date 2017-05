Ya caducó tiempo para culpar a antecesores del Ayuntamiento de La Paz: Víctor Guluarte Castro

“Ya era para que, si efectivamente ahí hubiera algo, para que nosotros también tuviéramos resultados precisos de qué fue lo que hizo la administración pasada y por qué no caminan las cosas, pero ninguna ni otra", dijo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El expresidente municipal de La Paz – del 2002 al 2005 – Víctor Guluarte Castro, declaró que, en la actual administración, encabezada por Armando Martínez Vega, “ya caducó” el tiempo para “culpar” a sus antecesores; y que, incluso, la ciudadanía sólo da un margen de unos meses para hacerlo, después, la responsabilidad es del que está en el gobierno.

“Yo creo que la ciudadanía te da un margen, la ciudadanía te puede dar 3, 4 meses para que le eches la culpa a la administración anterior, pero después de ahí la responsabilidad es tuya, o sea, ya no puedes apoyarte, no puedes basarte en algo atrás, ya le tienes que decir a la gente ‘mira, este soy yo, esta es mi administración, este es mi proyecto político de trabajo para el Municipio de La Paz. Yo creo que está más que caducado ese tiempo”.

Guluarte Castro aseveró que, para el tiempo que ya lleva la administración de Martínez Vega, ya se debería de haber informado si en realidad “hizo algo” la anterior; y, por otro lado, del por qué no hay avancen en la actual. Se debería explicar del por qué no caminan diversas áreas como Servicios Públicos, Agua Potable y la Policía, dijo.

“Ya era para que, si efectivamente ahí hubiera algo, para que nosotros también tuviéramos resultados precisos de qué fue lo que hizo la administración pasada y por qué no caminan las cosas, pero ninguna ni otra; o sea, no se tiene ningún resultado, en cuanto a números precisos, por esto no camina Servicios Públicos, por esto no camina Agua Potable, por esto no atiende la Policía Preventiva el asunto de los robos que son una constante en la ciudad, en las delegaciones municipales. Creo que ese tiempo ya venció”

Por último, el exalcalde de La Paz expresó que el ahora Presidente Municipal debe explicar de lo que sucede en su administración, y que se dejen de correr rumores sobre su posible enfermedad o salida.

“Creo que sí merecemos una explicación muy precisa y que deje ya de generar esos rumores por todos lados, que el Presidente Municipal está enfermo, que el Presidente Municipal se va o no se va, no, necesitamos unas cuestiones contundentes”.