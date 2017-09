Si Zamora no está a favor de contratar empresa para cobrar predial, que proponga: Alcalde La Paz

Respecto a si pagar el 30 % del recurso recuperado de la cartera vencida era demasiado, Martínez Vega aseveró que no, pues éste no es dinero que saldrá directamente de las arcas municipales, sino que será la comisión de lo que ellos logren hacer

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Zamora García, manifestara estar en contra de que el Ayuntamiento de La Paz contrate a una empresa externa para cobrar el predial rezagado, el alcalde, Armando Martínez Vega, respondió que, si él no está de acuerdo, “que se presente y nos haga propuestas”.

“Si el diputado Zamora no está de acuerdo, que se presente y nos haga propuestas, estamos abiertos a recibir cualquier propuesta propositiva para rescatar ese rezago tan grande que es de 500 millones de pesos”.

También, el diputado del PAN señaló que la justificación del Ayuntamiento y de la Tesorería Municipal de que no contaban con personal capacitado ni los recursos, no era pretexto para no realizar dicha labor, a lo que el munícipe contestó que sí tienen la capacidad, pero que prefieren utilizarlo para detectar a todas aquellas personas que tienen adeudos de Catastro.

“De que la tenemos, la tenemos, pero abocamos todas nuestras pilas primero a tener un inventario real, que no ha sido nada fácil, todavía estamos detectando propiedades que no estaban registradas y es un tema que traemos a nuestro personal; y, tenemos la facultad como autoridad de sacar algún coadyuvante, por eso hay proveedores y todo”.

Respecto a si pagar el 30 % del recurso recuperado de la cartera vencida era demasiado, Martínez Vega aseveró que no, pues éste no es dinero que saldrá directamente de las arcas municipales, sino que será la comisión de lo que ellos logren hacer.

“No, porque es un dinero que no tenemos, es un dinero que no vamos a pagar. Si tú como empresa o la apertura que dimos nosotros para que intervengan […] la sugerencia que se pidió, hacerla pública, el que le entre tiene que cubrir los compromisos que se establecen en un convenio; si el señor cobra 100 pesos, tienen que ingresar esos 100 pesos a Tesorería, e ingresando, tiene derecho a cobrar el 30 % y los 70 pesos se quedan en el Gobierno Municipal”.