Comparece Procurador de BCS ante Congreso; los homicidios son complejos de resolver, dice

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Procurador General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California Sur, inició el ciclo de comparecencias de funcionarios públicos ante el Congreso Estatal, después de que éstos últimos solicitaran la rendición de cuentas sobre el trabajo que realizan en las dependencias a su cargo. El Secretario General del Gobierno, quien también estaba citado, pero no asistió, justificando su ausencia.

El primero en presentarse, fue Erasmo Palemón Alamilla Villeda, quien informó a los legisladores locales sobre el trabajo que se está realizando en la PGJE, entre lo que destacó:

“Respecto a los homicidios de alto impacto, debemos decirlo con toda puntualidad, emergen de luchas violentas entre grupos delictivos, que generan diversas vicisitudes para su investigación, ya que, quien ejecuta, a la postre es ejecutado; y, quien es sobreviviente de un ataque, no emite declaración alguna, ya sea para deslindarse y menos aún para formular imputaciones, no emiten su testimonio ante la compleja situación en la que se verían inmersos”.

Los diputados tuvieron la oportunidad de realizarle hasta 2 preguntas al Procurador del Estado para que respondiera sobre diversos temas. Alamilla Villeda reitero la parte de los homicidios de alto impacto, en donde dijo que la investigación de estos casos resulta complejo, pues los que ejecutan un día, al día siguiente son ejecutados éstos; asimismo, dijo que, tanto detenidos como testigos, no quieren declarar para no recibir algún tipo de represalia.

“Los delitos de alto impacto tienen una complejidad, porque el que ejecutó, mañana, lamentablemente, lo ejecutan […] además, estas personas que pertenecen a grupos delictivos, no quieren declarar; y, cuando hay testigos, tampoco quieren declarar, porque saben que es muy probable que se vean inmersos en una problemática, de alguna venganza o de alguna cuestión. Además, utilizan armas de fuego que son usadas en diferentes latitudes […] es un tema complejo, diputados, que requiere mucha más investigación, mucha más tarea, pero de todos, todos los grupos de coordinación”.

Por otro lado, el titular de la PGJE en BCS aseguró que la dependencia ha reducido su nómina, debido a que no han cumplido con los exámenes de control y confianza, por lo que se lesha exigido presenten su renuncia respectiva. “Ha habido exámenes, ha habido personas a las que se les ha pedido la renuncia, algunas personas se han retirado […] ya la Procuraduría ha adelgazado sus cifras de servidores públicos”.

También, dijo, que la ciudadanía sí confía en la dependencia encargada de impartir justicia en Baja California Sur, pues el número de quejas y denuncias va en aumento. “Las cifras nos dicen que sí se acerca la gente a denunciar, tenemos nosotros un número de denuncias que crece, y si crece el número de denuncias, es porque crece la confianza, si las personas se están acercando es porque advierten nuestro esfuerzo, y mis compañeros están muy pendientes de atenderles”.

Acerca de las pintas, mantas y otras formas de expresiones que se han presentado en diversas partes de la entidad, comentó que de las 29 que tienen registro, 27 son de competencia federal, las cuales ya están en su respectiva carpeta de investigación con toda la información recabada; además, aseguró que aquellas que relacionan su persona con algún tipo de delito, él mismo sugirió al Gobernador del Estado que enviara el expediente a la PGR para que sea investigado.

“Hay pintas que solamente son expresión, de repudio, de fobia, reproche, que no constituyen un delito; pero, las que presuntamente constituyen un delito, están documentados todos y cada uno de los casos; es decir, se ha iniciado una carpeta de investigación, la fecha, el domicilio, la competencia; de 29 que tengo aquí, 27 son de la competencia de la Procuraduría General de la República, el texto y la foto que soporta la expresión.

“No tenemos por qué no iniciar en la Procuraduría cualquier acto y que se investigue […] inclusive, cuando se hizo una expresión a nombre del Procurador, inmediatamente solicité al titular del Ejecutivo, que se documentara y que se enviara la Seido, que desde México se investigue, yo no me puedo investigar a mí mismo, sería desleal, sería faltar al respeto a la opinión pública y contravenir el orden jurídico”.

Finalmente, Alamilla Villeda habló acerca de que le está costando trabajo a la PGJE encontrar personas capacitadas para entrar a laborar a la dependencia, pues un gran número de personas interesadas en entrar a sus filas, reprueban los exámenes requeridos para ingresar.

“Toda persona que llega a trabajar a la Procuraduría debemos de acreditar mediante un examen. Hay muchas personas que, desde la calle desean ingresar a la Procuraduría, y hemos tenido un alto número de personas reprobadas, esto también ha limitado el que puedan ingresar a la institución […] vamos a seguir invitando, tenemos convocatorias abiertas para ofertar nuestras plazas a los jóvenes”.

Durante la comparecencia del Procurador, una docena de personas se presentaron llevando pancartas y cartulinas en donde pedían la intervención del funcionario para resolver el caso de una menor de edad que fue separada de su mamá, por el padre de la niña. Asimismo, manifestó que un Policía Ministerial estuvo involucrado en el mismo.