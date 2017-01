Conato de bronca entre pescadores de Bahía Tortugas y tripulantes de buque camaronero; intervino la Marina

Cabe a destacar que últimamente, sólo se han visto 5 camaroneros en aguas de la bahía Sebastián Vizcaíno, sin embargo en años anteriores se han llegado a contabilizar más de 300.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Elementos de seguridad de la Armada de México, se vio forzado a intervenir, luego de que se diera un conato de bronca entre pescadores de Bahía Tortugas y la tripulación de un barco camaronero Don Antonio Pérez XIX, luego de que se encontraran cuando los encargados de la vigilancia de la cooperativa La Purísima sorprendió a la embarcación en aguas de la bahía Sebastián Vizcaíno, muy cercanas a la costa en donde los cooperativistas tiran sus trampas langosteras.

En ese sentido, se informó que los vigilantes avistaron el camaronero cuando ingresó a aproximadamente 2 millas de la costa a fin de fondearse para pedirle al capitán que tuviera cuidado de no dañar las trampas, a lo que éstos, fueron recibidos de manera altanera y con groserías, por lo que los vigilantes dieron aviso, vía radio, de lo que estaba pasando, por lo que momentos después, al lugar, arribaron los compañeros que llegaron a bordo de 20 lanchas.

Unos minutos más tarde, Secretaría de Marina llegó a la zona, por lo que procedió a abordar el buque camaronero y también las pangas en busca de armas, y tratando de apaciguar el clímax agresivo que se estaba suscitando en la zona, por lo que los elementos de la dependencia, exitosamente evitaron que los involucrados se fueran a los golpes.

Por su parte, los pescadores ribereños justificaron que el reciente decreto de la reserva de la biosfera islas del Pacífico prohíbe el uso de redes de arrastre como la que utilizan los camaroneros; en contraparte, la tripulación del Don Antonio Pérez XIX argüía que a ellos el gobierno federal no les ha notificado nada al respecto; los trabajadores del mar argumentaron también que en reciente acuerdo entre armadores y federación de cooperativas de Baja California se acordó trazar una ruta para los barcos a fin de que en su paso no dañaran las trampas langosteras, cosa que el barco no estaba respetando, por lo que se creó el conato de bronca.

Cabe a destacar que últimamente, sólo se han visto 5 camaroneros en aguas de la bahía Sebastián Vizcaíno, sin embargo en años anteriores se han llegado a contabilizar más de 300.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano