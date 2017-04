Concesionaria de alumbrado en La Paz hace presencia, pero no ha hecho trabajos: Isidro Ibarra

Ibarra Morales informó que, después de un tiempo de tener problemas con las licitaciones, el Ayuntamiento de La Paz ya logró concretar una, y ya se compraron luminarias para atender en los lugares en donde éstas hacen falta

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Isidro Ibarra Morales, declaró que la empresa que tiene concesionado el alumbrado público del municipio – y que está en los tribunales – hace presencia en ciertas colonias, pero que, en realidad, no tienen registro de trabajo alguno.

“La realidad del esquema de la empresa de las luminarias ha sido que han pasado con una grúa, han estado haciendo presencia, nosotros lo que nosotros tenemos registrado es que no han hecho ningún tipo de trabajo, no han puesto luminarias, no hemos tenido ninguna situación en lo práctico en términos de que nosotros tengamos la certeza de que están haciendo algún trabajo, lo vemos de manera negativa”.

Ibarra Morales comentó que, incluso, se han visto vehículos con logotipos institucionales, pero, al final de cuentas, el tema está en lo jurídico y no se puede dar más detalles de su estatus.

“Ahora bien, esa es una parte que todos vemos, vecinos de la ciudad han observado un carro, incluso con los logotipos institucionales, pero ese es un tema que ha estado desde la entrada de esta administración; el otro tema, es un tema jurídico, que cuando se defina, se tendrá que analizar y dar a conocer a todos los medios”.

En ese sentido, el Secretario General indicó que el caso está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se interpuso un recurso de revisión.

“Hasta donde nos informó la Consejería Jurídica, a cargo del licenciado Santiago Leal, se puso un recurso revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esa es la información que nosotros, tanto el Presidente Municipal como un servidor, tienen hasta ahora”.

Por último, Ibarra Morales informó que, después de un tiempo de tener problemas con las licitaciones, el Ayuntamiento de La Paz ya logró concretar una, y ya se compraron luminarias para atender en los lugares en donde éstas hacen falta.

“Lo hemos dicho en varias ocasiones, el tema del 115 Constitucional, es un tema central, aparte porque es un mandato constitucional, los ayuntamientos tienen que atender los servicios públicos, entendido en el tema de la distribución del agua, de la seguridad pública.

“Lo que hemos tenido son problemas de licitación para adquirir, en el caso del alumbrado público, los insumos necesarios para ir instalando y reparando lámparas, eso ya está solucionado, ya se hizo la primera compra, y ustedes van a empezar a ver que, en materia de luminarias, van a empezar a atender todas las zonas donde se está presentando este tipo de problemas”.