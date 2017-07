Descartan que mancha de materia fecal en mar de Los Cabos, haya sido ocasionada por cruceros

Las autoridades aseguran que no han encontrado evidencia en el sitio señalado y solo saben lo que se ha publicado en los medios de comunicación.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS) Desde la semana pasada, pescadores ribereños en el destino turístico de Los Cabos, dieron a conocer la presencia de una enorme mancha de materia fecal frente a las costas del Migriño, la cual tiene un radio aproximado de 80 kilómetros, misma que, según la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), en las primeras pruebas de laboratorio se han descubierto organismos coliformes fecales, los cuales se diluyen con el oleaje, por lo que no representa un riesgo inmediato para la población

Sin embargo, no se ha dado a conocer el origen de la mancha de materia orgánica, aunque anteriormente, se informó que Capitanía de Puerto, habría dado a conocer que, durante la semana pasada, por ese mismo espacio, se registró el tránsito del crucero Carnival Mirage, por lo que se sospecha que ésto podría haber ocasionado dicha mancha fecal.

Sin embargo, el gerente de la Administración Portuaria Integral (API) de Cabo San Lucas Héctor Montaño, descartó la posibilidad de que haya sido un crucero turístico el responsable de las descargas de aguas fecales en las costas que van de este puerto hasta Migriño, y afirmó que los cruceros tienen su propia planta de tratamiento y su procesadora de residuos, y por tanto no contaminan los mares.

Aseguró que dichos buques tiran sus aguas tratadas en el mar, pero procesadas como cualquier planta de una ciudad; en el caso del derrame, habría sido una sustancia no tratada, no procesada, dijo, al tiempo que señaló que solicitará por escrito a la titular de la Coepris en BCS, Blanca Pulido, un informe detallado de estos hechos, una vez que la API, el sector naval, la Profepa y la Capitanía de Puerto de CSL no tienen conocimiento formal de este evento.

