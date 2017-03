A días de vencerse plazo, diputados de BCS no deciden juicio contra exregidores de La Paz

"En caso de que el Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente no convoque a sesión extraordinaria, ya será su responsabilidad", aseveró el Diputado del PT

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Julia Honoria Davis Meza, declaró que los 21 legisladores se reunirán en privado para hablar sobre el tema del juicio político contra los exregidores de La Paz, y que, lo que ahí se decida, eso es lo que se va a hacer; aunque, no especificó cuándo será, pero dejó entrever que debe ser antes del 15 de marzo, cuando concluya el plazo.

“Tendremos una sesión en privado, considero yo, los 21 diputados y de todas las fracciones, y ahí vamos a determinar, lo que la mayoría decida, eso es lo que se va a hacer.

“Tenemos que hacerla porque ya se acerca el 15 de marzo […] Desconozco la fecha, pero, en cuanto se acerque la Comisión, va a dar la noticia”.

Sobre lo manifestado por los exregidores priistas, de que sus derechos han sido violentados en el caso, así como en que el tiempo ya expiró meses atrás, Davis Meza aseveró mantenerse al margen, pero señaló todos están en su derecho de defenderse.

“Yo me mantengo al margen, lo que decida la mayoría de los diputados y diputadas, obviamente, creo que todos tenemos derechos de defendernos, todos estamos en nuestro derecho a Cada parte deberá de dar a conocer su postura respetarnos y a respetar la ley, principalmente […] Ellos están en su derecho de expresar su inconformidad, su manifiesto, y bueno, cada parte deberán de dar a conocer su postura”.

Por su parte, Camilo Torres Mejía, del Partido del Trabajo (PT), aseveró que él ya cumplió con solicitar con periodo extraordinario – 15 de marzo – para que se dé una resolución al caso, y que, en caso de que el Presidente de la Mesa Directiva de la actual Diputación Permanente no convoque a éste, ya será su responsabilidad.

“Nosotros estamos solicitando a la Mesa que convoque, lo hice públicamente, y seguimos insistiendo en cortito que convoque a extraordinaria, ya no es responsabilidad de un servidor; si no se convoca, ya es una responsabilidad de la Mesa”.

“Así es, para platicar y ver cómo, es una situación nueva, tenemos que erigirnos en jurado, es ponernos de acuerdo en el método que vamos a utilizar y darles a los compañeros los elementos que permita la ley para que ellos no lleguen en cero, porque ahí entre todos vamos a decidir si sí se castiga o no se castiga, si procede o no procede, ya una solución del Congreso en su conjunto y no de la Comisión”, agregó el legislador del PT.