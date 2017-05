En Los Cabos, se inició la instalación de cercos para proteger a los Gallitos Marinos

El Gallito Marino, inicia su migración y visita las costas del norte del continente americano, incluyendo Baja California Sur

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). En el marco del Día Internacional de las Aves, el Gobierno Municipal de Los Cabos inició con la instalación de cercos perimetrales de protección del Gallito Marino en la Reserva Ecológica Estero de San José del Cabo, según lo comentó la Directora Municipal de Recursos Naturales y de Vida Silvestre, Graciela Tiburcio Pintos.

“Se trabaja en conjunto con la Red Protectora de Tortugas Marinas y el sector privado hotelero para mantener en condiciones favorables para su desovo, ya que de manera anual se protegen de 30 a 40 parejas, además de especificar que las Aves juegan un papel fundamental en el ecosistema porque cumplen funciones como la polinización de plantas y la distribución de semillas y son apreciadas por su extraordinaria belleza”, comentó.

Mencionó que uno de los puntos más importantes donde se buscará que se instale la protección es la subdelegación de La Ribera, donde se está monitoreando de manera permanente el arribo de estos ejemplares.

Dijo que se buscará que, en cuanto llegue la primera pareja, se instale el cerco protector para resguardar su integridad y a sus crías. Además de colonias pequeñas en los hoteles Hilton, Dreams y Ventanas.

Cabe a destacar que el Gallito Marino, inicia su migración y visita las costas del norte del continente americano, incluyendo Baja California Sur, con el objetivo de buscar protección y sitios para anidar cerca de humedales costeros en la arena a lo largo de la playa, por lo que en Los Cabos, se le puede encontrar anidando los primeros huevos a principios de mayo y la eclosión sucede en promedio después de 21 días, a finales del mismo mes. La época de reproducción finaliza en agosto cuando vuelan de regreso al sur.

Finalmente dijo que la manera de ayudar a los gallitos marinos es no perturbando o molestar a las aves, no ingresar a la zona delimitada, no realizar ruidos excesivos cerca de la zona de anidación, no tocar o sustraer lo huevos; en general, si visitan la playa no introducir vehículos, evitar mascotas, especialmente sin correa, no dejar basura en la playa y tener cuidado al caminar, ya que a lo largo de la costa pueden estar nidos de parejas aisladas.