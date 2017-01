Este jueves en La Paz, Tránsito registró 5 choques; saldo de 2 personas fallecidas y 2 lesionados

Se tuvo registro de que se habrían suscitado por lo menos 5 accidentes viales, de los cuales 2 personas fallecidas y 2 personas lesionadas, así como daños materiales que ascienden a los 99,000 pesos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz (DGSPPPTM) dio a conocer que este jueves 19 de enero de 2017, en la capital de la media península, se tuvo registro de que se habrían suscitado por lo menos 5 accidentes viales, de los cuales 2 personas fallecidas y 2 personas lesionadas, así como daños materiales que ascienden a los 99,000 pesos.

En ese sentido, dentro del reporte diario emitido por la dependencia, destaca un accidente vial tipo volcadura, el cual se habría suscitado en la delegación de Todos Santos, cuando el vehículo en cuestión, circulaba a exceso de velocidad, y en la curva de la carretera, proveniente del entronque hacia Melitón Albañez, el conductor perdió el control del auto, lo que derivó en una volcadura, provocando la muerte de 2 personas del sexo masculino, de 37 y 19 años de edad.

Así mismo, de este fatal accidente resultó un joven de 22 años de edad, lesionado, quien fue trasladado en código rojo, a bordo de una ambulancia de Grupo Calafia, a una clínica médica de La Paz, donde quedó internado bajo observación.

Cabe a destacar que el vehículo que protagonizó la volcadura, se estrelló contra un poste, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad; según la dependencia, los daños de este siniestro vial ascienden a 30,000 pesos.

Posteriormente la dependencia informó que en las calles de Nicolás Bravo y Gómez Farías de la colonia Centro de La Paz, se dio otro accidente automovilístico, en donde un motociclista resultó lesionado, puesto que uno de los 2 conductores (no se especifica quién) rebasó por la derecha.

El motociclista, fue trasladado a bordo de una unidad paramédica al Hospital General Juan María de Salvatierra, en donde quedó bajo observación médica.

De los otros accidentes viales no mencionados, no se registraron pérdidas fatales ni personas lesionadas; se llegó a un arreglo entre las partes y la dependencia especificó que no se detuvo a ninguna persona que se encontrara manejando en estado de ebriedad.