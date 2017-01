Factor Trump no afectará exportación de productos agrícolas de BCS a EE.UU: Empresaria

La empresaria dijo que han sido más las autoridades de México las que ponen más “barreras”, esto por el sinnúmero de trámites que éstas piden a los productores

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para los productores y exportadores agrícolas de la zona sur de Baja California Sur, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados unidos, no les afecta, aseguró Elizabeth Ibarra, de Berrynet, – empresaria dedicada a la exportación de fresas – pues las fronteras, el tráfico y la relación con los clientes sigue igual; y que, al contrario, son más las autoridades mexicanas las que “traban” los trámites.

“No nos afecta porque, fue mucho más propaganda lo que se le ha dado al señor Trump, yo pienso que es como cualquier candidato de cualquier partido, yo pienso que es un hombre de negocios y realmente no nos afecta que algún tratado se suspenda o el muro, o cosas así; de hecho, en cierta manera, a nosotros los exportadores, las fronteras no nos han sido cerradas, el tráfico terrestre sigue normal, el cruce, la importación, la venta, la relación con el cliente no ha cambiado”.

En este mismo sentido, la empresaria sudcaliforniana asevero que “de hecho, la administración de Obama, pienso, que estuvo peor todavía, porque pusieron tantas restricciones y barreras arancelarias cuando estuvo su mandato. Ahorita, con Trump, no se ve que repercusión va a haber; desde el punto de vista aduanal, el comercio entre ambos países, yo no veo, para nada, ningún entorpecimiento, al contrario, yo lo veo como una oportunidad, pues ambos vivimos de lo que importamos y exportamos. La cuestión política no nos afecta de ninguna manera”.

Acerca de las complicaciones para exportar sus productos a suelo norteamericano, Elizabeth Ibarra resaltó que han sido más las autoridades hacendarias de México las que ponen más “barreras”, esto por el sinnúmero de trámites que éstas piden a los productores.

“Las barreras las ha puesto más el Gobierno para exportar. De hecho, para poder exportar tiene que haber verificaciones en el domicilio, Hacienda pide tantas cosas, la Fiel, las facturas timbradas, antes era sólo con el pedimento de exportación; ahora son muchísimos más trámites administrativos para que nosotros, desde México, podamos exportar; es el mismo Gobierno. Con Estados Unidos no ha habido nada, a excepción del tomate, que ya lleva muchos años que hay una restricción y hay unos impuestos diferentes”.

La empresaria – quien produce fresas en la zona de El Pescadero – declaró que, para muchas personas “Estados Unidos ha sido la esperanza de muchas personas”; en el caso de Baja California Sur, el turismo y la agricultura.

“Sincera y realmente, Estados Unidos ha sido la esperanza de muchas personas. Imagina que no existiera Estados Unidos, este estado no tuviera el turismo que tenemos, no tuviéramos la agricultura y exportación que tenemos; el que esté un nuevo gobernante, no podemos anticipar una catástrofe, puede ser que sea mejor que cuando estuvo Obama, hay que ver que realmente tenga beneficios o mejoras en algunas cosas”.

Por último, Elizabeth Ibarra agregó que, finalmente, el precio de los productos exportados no los regular ni el Gobierno que encabeza Donald Trump, ni el que preside Enrique Peña Nieto, sino la oferta y la demanda de cada uno, el consumidor de éstos.

“El precio del mercado es el precio del mercado, si hay muchísimo tomate, va a estar barato; si hay poco, va a estar caro. El año pasado, póngale, el precio de exportación estaba a 20 dólares y ahorita está a 5 dólares; y, hay productos que el año pasado estaban a 5 dólares y ahorita están a 30, pero son dependiendo de la oferta y de la demanda de los artículos, eso no lo regula ni la Aduana, ni el Gobierno de Trump ni el de Peña Nieto, sino el consumidor final que está en Estados Unidos”.