Habitantes de San Antonio y El Triunfo piden no blindar a BCS de minería; hay intereses, dicen

La Paz, Baja California Sur (BCS). Habitantes de San Antonio, El Triunfo, El Rosario y otras comunidades de la zona, al sur de La Paz, se dieron cita este martes en el Congreso del Estado, para manifestarse en contra de la “Ley Antiminería” que impulsan varios diputados locales, argumentando que existen intereses, los cuales no permiten el desarrollo de la minería en Baja California Sur, y, por ende, fuentes de empleo para ellos.

“Nosotros queremos estar en esta sesión porque nos quieren aprobar una ley estatal antiminas y quieren reformar el artículo constitucional; entonces, sería como lo mismo que nos estén matando. Nuestro origen, que siempre ha sido minero, de todo el distrito minero, de mis compañeros de San Antonio, El Triunfo y El Rosario, nos están sentenciando a muerte nuestros queridos diputados.

“Yo veo intereses, en mi manera muy particular de pensar, porque ellos son los primeros destructores. Quiero preguntarle a SAPA, qué hace con el arsénico que le quita al agua de San Antonio, dígame dónde está ese contrato, dónde está ese arsénico que se le quita al agua, quiero que me lo conteste científicamente y con una factura”, expresó Adolfo de la Peña Arámburo, Comisariado Ejidal de San Antonio.

En el documento del Proyecto de Decreto, presentado el pasado 20 de abril, por los diputados integrantes de las comisiones unidas de Ecología y de Puntos Constitucionales, se lee:

“No se autorizará el uso de suelo a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o tajo abierto, ni a proyecto metalúrgico alguno, cualquiera que sea su denominación, que utilice en su proceso de lixiviación con cianuro, mercurio o cualquiera otra sustancia que pueda contaminar los suelos y las aguas”.

De la Peña Arámburo manifestó que esta zona ha trabajado en la minería desde hace mucho tiempo y que ésta, a su vez, ha mantenido al estado. Asimismo, señaló a los diputados como “analfabetas” en temas de ecología.

“Nosotros somos alrededor de 2,500 habitantes de la zona del distrito minero, de San Antonio, de El Triunfo, de El Rosario, Valle Perdido. Históricamente siempre hemos mantenido al estado, ahorita, no lo mantenemos porque no tenemos minería, por eso están en la vil bancarrota […] no lo dice Adolfo de la Peña, lo dice la historia. Si siempre hemos mantenido al estado, podemos seguirlo manteniendo, gracias a Dios tenemos mucho oro, también tenemos plata y arsénico […] aquí nuestros señores diputados, con todo el respeto que se merecen, son analfabetas en esos casos, de la ecología”.

También, los inconformes señalaron que, las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, se habían comprometido en campaña a llevarles fuentes de empleo a dichas localidades. “Ya nos estamos enfadando, porque la autoridad no ha hecho nada por nosotros”, dijeron.

“Queremos hacerlos entrar en razón, que estudien, lástima que no va a querer estar mi diputado Alejandro Blanco, del Sexto Distrito. Él estuvo con nosotros en campaña, empeñó su palabra del señor Gobernador y del Presidente Municipal, y jamás ha cumplido, nos dijo que nos iba a llevar fuentes de trabajo.

“Ya nos estamos enfadando, porque la autoridad no ha hecho nada por nosotros; la promesa de nuestro Gobernador, del Presidente Municipal y Diputado, de llevarnos fuentes de trabajo ahí, pregúntenle a toda esta gente y a toda la comunidad, dónde hay una fuente de trabajo que hayan creado nuestro Gobierno.

“Es lo que no entiendo, la ley lo permite, somos el único estado donde quieren vetarnos de minería, si mantenemos y hemos mantenido al estado […] Si de veras los diputados analizan diez centavos, nos van a dar la razón, que tenemos la razón toda esta gente, queremos un empleo, queremos un trabajo, vivir dignamente”, aseveraron.

En ese mismo tenor, agregó: “Nos quieren llenar la boca con el turismo, pregúntennos a todos, uno por uno, si recibimos medio dólar, medio centavo de dólar que dicen los inversionistas de Los Cabos que están yendo, ahí está una falacia, la incongruencia”.

Respecto a la contraparte – ambientalistas y aquellos quienes están en contra de la minería tóxica – y que también presionan a las autoridades para no permitir el desarrollo de estas empresas en Baja California Sur, sentenció que una cosa es la presión y otra la razón, y, en este caso, ellos quieren razón, aseguran.

“Puede ser presión que sea, pero la razón es la razón, nosotros queremos la razón. Yo tengo dos ojos y dos hijos, si yo supiera que a mis hijos les iba a pasar algo, como los hijos de nuestros compañeros que están aquí, nosotros, con estas manos, tiré 10 toneladas de cianuro para sacar oro y plata, no me ha pasado nada, tan así se los digo, con mi vida se los aseguro, que no nos ha pasado nada, mi padre, mis abuelos, todos vivimos igual. No es cierto. Nos dicen que estamos llenos de cáncer”.

Sobre el mismo tema, añadió: “A ellos mis respetos y tendrán sus razones, ellos quieren el mundo para sus nietos, pero ni tienen hijos”, opinó De la Peña Arámburo; por su parte, Elizabeth Acedo Carrillo, de la comunidad de El Rosario, dijo: “Preocúpense, nos dicen, de que en 250 años se va a acabar, cuando mis hijos de 5 ó 6 años ahorita, a veces no tienen ni para comer. No estamos en contra de tener una tierra buena, una tierra que nos dure para toda la vida, pero volteen ahorita, cómo no nos vamos a preocupar. Piden para los nietos, cuando no saben si los hijos van a estar”.

En ese sentido, dicho dictamen tendría como objetivo impedir legalmente, en la Constitución y en leyes secundarias del estado, la instalación de proyectos de minería tóxica, los cuales podrían representar un riesgo en la calidad y la existencia del agua para consumo humano en Baja California Sur.