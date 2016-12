Hoteles de La Paz registran niveles de ocupación desde 75% hasta 100%: Emprhotur

En estas temporadas, el 70 % de los visitantes son de origen norteamericano y canadiense y el 30 % son mexicanos

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vicepresidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas, Eduardo Herrera, comentó que ante la llegada de esta temporada vacacional por los festejos navideños y de año nuevo, los hoteles de La Paz estiman niveles de ocupación promedio de un 75 %, aunque hoteles con perfil turístico registran reservaciones hasta por el 100 % de su capacidad, dijo.

En ese sentido, el vicepresidente mencionó que en estas temporadas, el 70 % de los visitantes son de origen norteamericano y canadiense y el 30 % son mexicanos; estimó que a partir de segunda semana de enero y hasta la temporada de verano esta relación se invierte, con una gran mayoría de turistas nacionales.

Mencionó que aunque se han emitido alertas de viaje, por parte del Gobierno de Estados Unidos, la llegada de visitantes procedentes de ese país no ha disminuido.

“Ya vivimos con las advertencias, pero no dejan de ser una recomendación que en el caso de La Paz no ha causado efectos, entre otras casusas, porque en los hechos de violencia no hay a la fecha un daño colateral que haya impactado al turismo”, comentó.

Finalmente el hotelero señaló que la diferencia entre las tarifas promedio de los hoteles de La Paz en comparación con la de Los Cabos y Todos Santos, las cuales, dijo, obedecen a una estrategia de negocios de cada empresa, ya que tratándose de la capital del estado hay muchos hoteles de negocios con tarifas muy accesibles, en cambio, los hoteles de más perfil turístico mantienen tarifas de hasta 330 dólares y tienen en temporada alta niveles de ocupación de hasta el 100 %

Con información de El Sudcaliforniano