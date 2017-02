Ivonne Ortega se apunta para asesorar al Gobierno de BCS en temas de seguridad

"Hay que ir desarticulando poco a poco para tomar el control, tanto en procuración de justicia como aplicación de la seguridad, pero que sea confiable para la sociedad", aseveró la diputada federal con licencia por parte del PRI

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante su visita a La Paz, la diputada federal con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco, se apuntó y dijo aceptar con gusto – si se le pidiera – asesorar al Gobierno de Baja California Sur en temas de seguridad, y devolverle la seguridad a la entidad, tal y como aseguró haberlo hecho en Yucatán, en donde fue gobernadora del 2007 al 2012.

“Hay muchas cosas que hacer, uno, obviamente fortalecer. Primero, revisar qué tan penetrado o qué tan contaminado está los cuerpos de seguridad y la corporación de justicia; y los que están contaminados, tienen que hacer como un trabajo de desactivación de una bomba […] hay que ir desarticulando poco a poco para tomar el control, tanto en procuración de justicia como aplicación de la seguridad, pero que sea confiable para la sociedad.

“Hay muchas cosas por hacer, que con mucho gusto podría yo aportar si quisieran de mi asesoría en temas de seguridad, con mucho gusto”.

En otras sugerencias que dio Ortega Pacheco, fue el que deben de realizarse algunas reformas sobre cómo juzgar a las personas, y que así, los centros penitenciarios no se saturen con aquellos que, si bien cometieron un delito y podían reparar el daño, pero por no tener dinero tienen que ir a la cárcel.

“Junto con eso tiene que haber, por ejemplo, reformas que permitan juzgar de manera diferente, al que es culpable y al que es delincuente, no es lo mismo. Yo puedo ser culpable y reparo el daño, si soy delincuente, cumplo condena; eso permite que las cárceles dejen de estar saturadas de gente que es culpable, pero que no tiene ni siquiera para reparar el daño porque lo encierran para cumplir”.

La priista agregó que son muchos temas los que se tienen que revisar y que van de la mano, como la cultura, el deporte, la educación; asimismo, en cómo ayudar a las personas que fueron a la cárcel a entrar en el campo laboral sin problemas.

“Tiene que ver con la procuración de justicia, con sentido de pertenencia […] con deporte, con cultura, con educación, con muchas áreas que van concatenándose de manera que permitan una verdadera rehabilitación del que comete algún delito; porque, si cometes un delito y pisas la cárcel, sales con antecedentes penales, y, ¿cuál es el futuro?, volver a delinquir, porque nadie contrata a alguien con antecedentes penales”.

Ivonne Ortega Pacheco quiere ser presidenta de México

En otro tema, legisladora y exgobernadora de Yucatán aseguró que reúne los requisitos para competir internamente en el PRI y buscar la candidatura a la Presidencia de México en el próximo proceso electoral 2017-2018.

“Voy a buscar a que inicie el proceso electoral, el proceso electoral 2018 arranca en octubre del 2017, cada partido tendrá sus tiempos para determinar la convocatoria; deduzco que lleno los requisitos para inscribirme como aspirante, he sido presidenta municipal, diputada local, diputada federal, senadora, gobernadora, secretaria general de mi partido, ahora legisladora con licencia; salvo que la convocatoria diga que no tenga cargo público es la única manera en que no me voy a registrar, pero sí voy a dar la batalla en el interior de mi partido […] en este momento estoy buscando la candidatura del PRI”.

Entre los temas principales que deberá enfrentar, en caso de lograr ser la presidenta del país, Ortega Pacheco señaló el tema de la seguridad como el principal a atender; en su caso, ejemplificó al estado que gobernó, Yucatán, como una de las entidades más pacíficas de la república, lo cual logró durante su mandato.

“El tema de seguridad, me parece que es el tema fundamental que tenemos que garantizar […] a lo mejor hoy cuenta mucho más tu pasado que lo que puedas ofrecer, y yo puedo hablar de lo que yo he hecho. Yucatán es el estado más seguro del país, no así me lo entregaron cuando llegué al gobierno, yo tengo 4 años y medio de haber salido, pero siguen siendo el estado más seguro del país, y cuando llegué estábamos en la guerra contra la delincuencia que inició Calderón.

“Y logro controlar, 2 años y 8 meses más menos, me llevó la confrontación con la delincuencia, pero al final logramos tener el control, que no necesariamente tiene que ver con la fuerza, sí se necesita la fuerza y, obviamente, la confianza del ciudadano en las autoridades”, apuntó.

En ese mismo tema, añadió: “Si le tienen confianza a la autoridad, denuncian; nosotros recibíamos, más o menos, en promedio, 700,000 llamadas al mes, de personas que, cualquier cosa que veían lo denunciaban, y difícilmente pasa eso en otros estados del país porque desconfían de la propia autoridad”.

La gente no cree sólo en el PRI, no cree en la clase política

Finalmente, la legisladora del PRI aseguró que, durante sus recorridos en el país, la ciudadanía no sólo se encuentra molesta o ha dejado de creer en el partido tricolor, sino que es en general con toda la clase política, principalmente por la desigualdad que existe.

“No sólo es el PRI, es la clase política […] cuando he visitado el país, y lo que realmente encuentro es una molestia no sólo con el PRI, sino con la clase política, y tienen razón; un tema de fondo, y que ha lastimado a nuestro país, es el tema de la desigualdad”.