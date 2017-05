Médicamente no hay registros de “curar” la homosexualidad porque no es enfermedad: SSA BCS

“Mi respeto también a las minorías que tenemos de cualquier índole social, económico, manera de pensar, o vestir, y pues la discriminación es un delito”, dijo el titular de la SSA en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario de Salud (SSA) en Baja California Sur, Víctor George Flores, aseguró que no hay registros médicos de que la homosexualidad “se cure”, pues ésta no es una enfermedad; esto ante las recientes declaraciones de un psicólogo que impartió unas conferencias en La Paz, para el Frente Nacional por la Familia, el cual indicó que el tener otras preferencias sexuales son sólo síntomas y un “sentimiento” que pueden revertirse y desarrollar la heterosexualidad.

“No, médicamente no, no tenemos un registro, y no es una enfermedad, para empezar, quiero dejar claro, no es una enfermedad, lo que se curan son las enfermedades”.

George Flores aclaró que, por ser un tema delicado, respeta las formas de pensar de cada persona, y que, al final, se trata más de lo que quiere la persona; por lo tanto, dijo que la sociedad debe de ser más incluyente y respetar la vida de otros.

“Es un tema muy delicado, mis respetos a la manera de pensar de cada quien, eso ya está estudiado, son cuestiones de preferencia de cada persona; y, acá lo que vemos más que nada es tratar de ser una sociedad más incluyente, respeto de vida a todas y cada una de las personas, mi respeto a quien piense de una manera o de otra”.

Finalmente, el titular de la SSA en BCS reiteró el respeto por cualquier tipo de minorías, tanto por el ambiente social, el económico, en cómo se visten, piensan, entre otros.

“Mi respeto también a las minorías que tenemos de cualquier índole social, económico, manera de pensar, o vestir, y pues la discriminación es un delito”.