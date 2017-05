“No es una ocurrencia” subir impuestos a cigarros y alcohol, afirma Diputado Federal PAN BCS

Celebró que dicha iniciativa se esté debatiendo, incluso, entre los mismos diputados del PAN en BCS, donde algunos se mostraron en contra de ésta, asegurando que ya existen muchos impuestos para la sociedad.

La Paz, Baja California Sur (BCS). “No es una ocurrencia” y “no es la propuesta central el subir los impuestos”, sino “la creación de un fondo que se distribuya para todos los estados y municipios”, respondió el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Herminio Corral Estrada, luego de proponer ante la Cámara de Diputados gravar cigarros y alcohol para ayudar al deporte, y que ésta haya sido cuestionada por la sociedad, actores políticos y compañeros de su partido.

“No es una ocurrencia, es simplemente una realidad que se vive en todo el país, no solamente en Baja California Sur, y no es la propuesta central el subir los impuestos, la propuesta central es la creación de un fondo que se distribuya para todos los estados y municipios, que no se vaya a la Conade, ni a pagar burocracias ni viáticos, no, por eso nosotros hablamos del deporte de barrio, de calles, de las escuelas primarias”.

Por otro lado, celebró que dicha iniciativa se esté debatiendo, incluso, entre los mismos diputados del PAN en BCS, donde algunos se mostraron en contra de ésta, asegurando que ya existen muchos impuestos para la sociedad.

“Yo celebro que estén debatiendo, que se esté hablando de algo que estoy proponiendo, podríamos no hacer nada y simplemente no sucedería nada. Creo que esta propuesta, estoy más convencido que nunca, la firmó junto conmigo la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, nuestro vicecoordinador de temas económicos de nuestro grupo parlamentario, y, lleva el aval de nuestro grupo”, dijo Corral Estrada.

Asimismo, el legislador en la Cámara de Diputados expresó que “se puede construir una mejor infraestructura en las escuelas primarias, por ejemplo; creemos que se pueden impartir talleres para que la educación física que se da como materia, no sea solamente que lo maestros nos pongan a correr alrededor de la cancha y que no tenemos un campo de fútbol digno. Creo en eso, que le tenemos que apostar a los jóvenes, a los niños”.

El panista resaltó que, en este caso, el recurso que se busca recaudar, sería para las otros deportistas que no pertenecen a la categoría de alto rendimiento; y, por otro lado, que la gente que consuma estos productos, al final de cuentas seguirán haciéndolo, se suba un peso.

“Para aquellos que están absolutamente en el abandono, porque los presupuestos de todo el país se concentran en el deporte de alto rendimiento, se concentran en las olimpiadas, que eso no es lo que se necesita. Por eso hicimos una propuesta que, claro, tiene que tener una fuente de financiamiento […] yo lo establecí con claridad, hay que fijar un gravamen para un par de productos que, de por sí ya están gravados […] a la gente no le afecta no consumirlos, pero, aunque le suban un peso, lo seguirán comprando quienes tengan una adicción”.

También, Corral Estrada dijo que muchos que están criticando dicha propuesta, ni siquiera la conocen, incluso, cambian el sentido de la misma, “persignándose por un tema en el que se trata de un gravamen”, aseveró.

“Desafortunadamente, y creo que hoy nos están dando una muestra, yo me atrevo a decir que hay quienes ni siquiera conocen la propuesta, y como algunos personajes hablan de impuestos antes de hablar de deporte, porque voltean el sentido de la iniciativa, pues simplemente se paran de pestaña algunas personas, persignándose por un tema en el que se trata de un gravamen, pero que tiene un fin”.

“Tenemos, por un lado, una expresión de la violencia en su máximo esplendor en todo el país, y Baja California Sur por supuesto que también lo tiene; tenemos un consumo de droga tremendo en todo el país, pero también en Baja California Sur; creo que cuando hablamos que el deporte es la solución a muchos temas, pues simplemente lo decimos, pero no hacemos nada. Para apoyar al deporte no sólo basta con irte a tomar la foto con un grupo de básquetbol, o cuando es damos unos uniformes o unas pelotas, no, esto necesita una política pública, y para apostarle en serio se necesita dinero, no buenos deseos ni discursos bofos”, señaló el diputado blanquiazul.