“PAN BCS determinará dónde debo estar”: Maritza Muñoz sobre posibles aspiraciones al 2018

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuestionada sobre sus posibles aspiraciones políticas hacia el 2018, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Maritza Muñoz Vargas, aseguró que será su partido y su trabajo los que determinarán en dónde debe de estar; y, al final, si no es ella, hay muchas otras mujeres que están preparadas dentro de dicho instituto político que pueden hacer un buen desempeño.

“No sabría decirte, creo que no hay otra cosa más que lo que determine el partido y la manera en cómo se va a hacer el trabajo; yo creo que el trabajo habla por uno, y en su caso, en este contexto debemos de respetar lo que internamente se diga en los partidos. Si no es Maritza Muñoz, va a haber muchas mujeres dentro de Acción Nacional muy preparadas que puedan ser, no etiquetemos solamente un nombre, mujeres hay muchas dentro del partido”.

Respecto a su aspiraba o podría lanzarse como candidata a la alcaldía de La Paz o a una Diputación Federal, Muñoz Vargas dijo no poder responder a la pregunta, sino que sólo su trabajo la pondrá en el lugar en donde sea más útil a la entidad. En ese sentido, aseveró que ha estado en diversos puestos de la administración pública y de elección popular y eso le ha ayudado a cumplir las expectativas de la ciudadanía.

“No te puedo contestar cualquiera de las dos, creo que mi trabajo me tiene que poner en donde realmente debo de estar, no es el trabajo de ahorita, tengo 22 años en Acción Nacional y he estado en diferentes puestos de la administración pública municipal, federal y estatal, y ahorita me toca estar en un puesto de elección popular, y creo que seguir la credibilidad que Maritza Muñoz se ha ganado en estos 22 años creo que habla por mí y tiene que hablar mi trabajo.

“Entonces, no se trata de donde debo de estar o donde quiera estar, se trata de que realmente pueda yo cumplir las expectativas de los ciudadanos y reforzar mi trabajo […] tendría que estar en el lugar en donde yo pueda ser más útil a mi estado”, dijo.

Finalmente, la legisladora panista dijo sentirse halagada por el ser contemplada como posible aspirante a la alcaldía de La Paz, y más, cuando el resto de los que se menciona como posibles aspirantes son hombres.

“Me siento muy halagada […] el trabajo habla por nosotros y estar en una terna, no importa en qué lugar estés, importa que permanentemente estés en trabajo y sobre todo en una terna en donde hay puros hombres”.