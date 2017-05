Problemas internos del Ayuntamiento de La Paz no afectan imagen del partido: Diputado PAN

Si Armando Martínez Vega decide no lanzarse a otro cargo público, correría el riesgo de ya no tener otra oportunidad, pues perdería el contacto con la ciudadanía por la inactividad de 3 años, dijo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Zamora García, declaró que, a pesar de los problemas que ha estado pasando la actual administración municipal de La Paz, esto no afecta a la imagen del partido para el 2018, pues, al final de cuentas, la gente vota por el candidato y no por la institución.

“Yo creo que no tanto, porque al final, la gente está viendo ya, hay que decirlo, hoy estamos en una etapa en la que el ciudadano ve más al personaje, al actor, más que al partido; más allá de los partidos, las personalidades individuales de la mujer y del hombre han rebasado al partido, y creo que en Baja California Sur lo hemos visto, Leonel Cota Montaño se salió del PRI y fue gobernador, Marcos Covarrubias se salió del PRD y fue gobernador, eso lo indica claramente, hoy la gente vota por el candidato y no por el partido”.

No obstante, de manera particular, la imagen de Armando Martínez Vega sí se está viendo afectada, dijo el legislador panista, pues “no se puede negar las situaciones que se dan en la desorganización administrativa”.

“Sin lugar a dudas así es, eso no se puede negar, las situaciones que se dan en la desorganización administrativa, pues desde luego que nadie de los ciudadanos puede estar contento, porque todos queremos ver un Ayuntamiento trabajando, eficiente, coordinado y que le dé resultados a la ciudadanía”.

En el mismo sentido, agregó el diputado del PAN que “a quienes han hecho un pésimo trabajo, y que vuelven a buscar un puesto de elección popular, la gente ya no les ha dado la confianza; y, por otro lado, hemos tenido los ejemplos de que, quienes han sido exitosos, o que la gente lo ve exitoso, tenemos gobernadores surgidos después de presidencias municipales”.

Sobre si el alcalde de La Paz debería reelegirse o buscar otro cargo público, Zamora García aseveró que todavía no termina su administración, por lo que no puede decir si le conviene o no; por otro lado, sugirió que sí se pueden mejorar algunas cosas, y que será la misma gente quien lo respalde en una segunda ocasión o no.

“En el caso específico de Armando Martínez, creo yo que todavía no termina su trienio. En lo personal, le veo, de entrada, lo positivo, que no tenemos los problemas con los trabajadores, es decir, hay un pago puntual de la nómina […] creo que se puede mejorar lo que se está haciendo, la sustitución del Secretario General creo que va a ayudar a mejorar lo que se ha venido haciendo.

“Finalmente, creo que esto lo vamos a poder decir cuando Armando Martínez quiera ser candidato y que la gente lo respalde o lo rechace”.

Finalmente, el diputado del partido blanquiazul también dijo que, si Armando Martínez Vega decide no lanzarse a otro cargo público, correría el riesgo de ya no tener otra oportunidad, pues perdería el contacto con la ciudadanía por la inactividad de 3 años.

“Yo creo que es decisión de cada quién. También, en muchos de los casos, sucede que, especialmente ahora que tenemos elecciones concurrentes que, si él tiene otra aspiración, que como cualquier otro es legítima, si se queda los otros años en inactividad, probablemente ya no tenga ninguna otra oportunidad, porque la gente ya no tendrá ese contacto. Creo que, si él desarrolla bien su actividad y le queda bien a los ciudadanos, él tendrá el derecho de buscar otro espacio, y al final, la ciudadanía lo va a calificar”.