“El pueblo pide Carnaval: Alcalde de La Paz; regidor del PVEM cuestiona gasto de 17 mdp

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la sesión de Cabildo en el Ayuntamiento de La Paz, el regidor del Partido Verde (PVEM), César Eduardo Juárez Castillo, cuestionó y calificó como excesivo el gasto de 17 millones de pesos en el Carnaval 2017, a lo que el alcalde, Armando Martínez Vega, respondió que la gente lo pide, pues “es la fiesta del pueblo”.

“Me parece excesivo, compañeros, 17 millones de pesos gastados en el Carnaval en los artistas, yo no estoy de acuerdo, me parece que, al tiempo de austeridad que tenemos, hubiéramos bien comprado una bacheadora de 5 ó millones de pesos, hubiéramos cubierto más necesidad”, objetó el regidor.

La respuesta del Presidente Municipal fue que, si el Ayuntamiento no realiza el Carnaval, la opinión pública dirá “nosotros no tenemos la culpa de que el Municipio tenga problemas”; además, de que ésta es la única oportunidad de la gente de estar cerca de los artistas.

“Regidor, todos los temas del Carnaval lo hemos comentado aquí, y se ha comentado en la prensa, nosotros hicimos un Carnaval que nos costó alrededor de 12 millones de pesos el año pasado, la verdad para uno, pues te pones como representante de todo el pueblo, y unos quieren fiesta y otros dicen ‘ese dinero inviértelo’; pero, si no hacemos Carnaval, amigo, la opinión pública va a decir ‘nosotros no tenemos la culpa de que el Municipio tenga problemas’, es la fiesta del pueblo, y para mucha gente es la única oportunidad para tener cercanía con varios artistas durante esos 6 días”.

“Hay opiniones encontradas”, agregó el munícipe paceño, “si no hacemos Carnaval se nos va a venir todo el pueblo encima”, aseveró. “Pero también la gente aspiraba a tener una fiesta mejor, muchas opiniones hubo, estamos haciendo un esfuerzo de tener una cartelera de más nombre”, dijo.

Sobre el gasto que representará realizar el Carnaval 2017, Martínez Vega comentó que el 85 % provendrá de aportaciones del Gobierno del Estado y de las ventas producidas en el evento anterior, por lo que al Municipio de La Paz le tocaría “completar” con unos 2 millones de pesos.

“Hoy estamos haciendo un esfuerzo extraordinario y yo lo dije muy claro, voy a decir lo que cuesta, y son 17 millones, no estoy opacando ni ocultando nada, lo dije; de ese dinero, el Gobierno del Estado nos va a aportar una parte importante, nosotros en ingresos de venta también tenemos una parte importante, yo creo que el 85 % lo cubrimos con aportación del Gobierno del Estado y de los ingresos en ventas, nosotros estaremos poniendo alrededor de 2 millones para completar”, explicó.

De nueva cuenta, el Regidor del PVEM señaló que se debió planear con tiempo este Carnaval, y buscar el patrocinio de empresas cerveceras y refresqueras para traer a los artistas, tal y como lo hacen en otros estados.

“Yo no lo puedo poner, Presidente, pero sí lo pueden poner la Tecate, la Corona, la Coca, la Pepsi, que ellos son los que llevan a los artistas en otros municipios de otros estados y el Gobierno del Estado no pone ni un centavo; tuvimos un año para poder planear esto y no lo hicimos, lo hicimos al 15 para las 12”.

En este sentido, el alcalde de La Paz contestó que éstas ya están participando, y aseguró que la planeación del evento sí se hizo con mucha anticipación, prácticamente, desde que terminó el del 2016.

“Solamente decirle, Regidor, que la Coca, la Tecate, ya están en esa aportación importante […] muy válida su propuesta; y además, no empezamos al 15 para las 3, dese mayo está integrado, hay sociedad civil que está participando”.