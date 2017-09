Sergio Polanco dice que no dejará sin agua a La Paz, pero documento lo desmiente

Este jueves 28, se llevará a cabo la reunión con los vecinos de Chametla, El Comitán y El Centenario, además de las autoridades del OOMSAPAS y el alcalde de La Paz, a fin de buscar una solución a dicha problemática.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que este miércoles 27 de septiembre del año en curso, el titular del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS), Héctor García informara que, dado a el empresario Sergio Polanco, quien además busca la alcaldía del municipio de La Paz a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habría decidido bloquear el acceso de la dependencia, al pozo ‘La Ardilla 2’ que se ubica dentro de su territorio, mismo que dejaría sin abasto del vital líquido a más de 3,000 usuarios de Chametla, El Centenario y El Comitán, Polanco aseguraría que estas acciones, responderían a una demanda tras la problemática del abasto en esa zona, pues aseguró que “no es justo que se cobre el servicio a mis vecinos, cuando no les llega agua a sus hogares”, por lo que decidió arremeter en contra del OOMSAPAS y del Ayuntamiento de La Paz.

“El Ayuntamiento de La Paz y SAPA quieren engañarlos y se han atrevido a pisotear la imagen de mi padre a través de mi persona y eso no lo voy a permitir, quiero que sepan que un servidor, Sergio Polanco no ha quitado ni quitará el servicio de agua potable a mis vecinos de El Centenario, Ampliación El Centenario, Las Flores, Chametla y colonias vecinas y no se ha cerrado ningún pozo. Quiero hacer de su conocimiento que en efecto, sí hay una demanda en contra del Ayuntamiento de La Paz, como ciudadano que soy, porque no se me hace justo todo lo que el Ayuntamiento está haciendo en contra de las familias de La Paz, aumentando el 300 % y hasta más de este servicio”, citó el empresario a través de un video que compartió a través de su perfil de Facebook; sin embargo, en la misma publicación, se dio a conocer un oficio emitido por él mismo, para el Organismo Operador, en el cual exige el retiro de la infraestructura del pozo ‘La Ardilla 2’ de su territorio, en un plazo no mayor a 72 horas.

“Solicito que en un término no mayor a 72 horas a partir del vencimiento de la mensualidad que ha sido pagada, esto es, el 24 de septiembre del 2017, sean retiradas todas las infraestructuras y equipamiento hidráulico, propiedad del OOMSAPAS, con el que opera el pozo “La Ardilla 2″, procurando no causar ningún daño a mi predio”, se cita textualmente en el documento firmado por el señor Sergio Polanco.

Cabe a destacar que inicialmente, el señor Sergio Polanco pedía un pago retroactivo que ascendía a poco más de 20 millones de pesos, por concepto de renta de su predio para la operación del pozo que abastece a estas comunidades de La Paz, desde hace 10 años; sin embargo, Héctor García, el titular del OOMSAPAS, aseguró el día de ayer que, el padre del señor Sergio Polanco, que en paz descance, habría pactado de palabra, el prestar el predio para la operación del pozo sin costo alguno, en beneficio para los usuarios. Ante ello, y según lo comentó el funcionario, como agradecimiento, no se le cobraría el servicio de agua a sus familias; al momento, la deuda del servicio por las 3 tomas de agua que posee Sergio Polanco y que no han sido pagadas en 10 años, asciende a 360,000 pesos.

“No hubo acuerdos iniciales en donde tuviéramos nosotros tener establecida una obligación con este propietario, sabemos que de buena voluntad, el papá del actual propietario puso a disposición, sin fijar ningún tipo de intercambio y pues en enero llegó un oficio donde Sergio Polanco quería hacer un primer acercamiento con el alcalde, para poner en orden esta cobranza”, dijo, “El Organismo operador, buscando equilibrar esta situación, son 3 tomas del señor Sergio Polanco que nosotros no hemos estado combrando, son más de 350,000 pesos de principalmente la gasolinera que está en 5 de febrero y Abasolo, buscando tener un equilibrio, no quedó ningún antecedente de que la familia Polanco haría una cobranza, finalmente llega un oficio con esta cobranza y aquí se nos da un término para pagar o dejar de operar La Ardilla 2″, continuó Héctor García.

Posteriormente, se habría acordado que el OOMSAPAS pagaría una renta de 30,000 pesos mensuales por concepto de 4 meses –julio, agosto, septiembre y octubre de 2017– en lo que se solucionaba el tema de los 20 millones de pesos que requería Sergio Polanco por los 10 años de renta de su predio –tiempo que lleva operando el pozo–; no obstante, Hector García comentó que luego de cubrirse 2 meses de renta, Sergio Polanco hizo llegar otro oficio a las oficinas del OOMSAPAS La Paz, en donde solicitaba el retiro total de la infraestructura, en un plazo de 72 horas, a partir del vencimiento de la renta.

Ante ello, al menos 3,000 usuarios de las comunidades de Chametla, El Centenario y El Comitán se quedarían sin el 40 % de abasto de agua potable, lo que provocó un revuelo en redes sociales, en contra del aspirante a la alcaldía de La Paz. Horas después, asegura, pese a que los documentos señalan lo contrario, que se trata de un “Engaño” por parte de las dependencias municipales y que él tomó dichas acciones porque “no se le hace justo” que le cobren el servicio de agua a sus vecinos, aunque a veces no se cubra en su totalidad el abasto.

Finalmente, en el video, Sergio Polanco llama al alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, y al titular del OOMSAPAS La Paz, Héctor García a firmar un convenio en el que el permitirá la operación del pozo la Ardilla 2 en su predio, sin costo, a cambio de que no se les cobre el servicio de agua a las comunidades afectadas, hasta que finalice la administración del panista.

¿Cómo es posible que se siga cobrando cuando muchas veces el agua no llega a sus hogares? si no se va a hacer cumplimiento a mis derechos como ciudadanos, exijo que tampoco se cobre el servicio de agua potable, en todas estas colonias que se abastecen del pozo La Ardilla 2, me comprometo de manera publica y reto al presidente municipal y al director de SAPA que mañana en la reunión que se esta convocando en Chametla a las 5:30 de la tarde estemos ahí y ante el notario publico firmemos un convenio donde su servidor no recibirá un solo peso siempre y cuando no se cobre el servicio del agua a todas estas familias afectadas durante el resto de su administración”, finalizó.

Este jueves 28, se llevará a cabo la reunión con los vecinos de Chametla, El Comitán y El Centenario, además de las autoridades del OOMSAPAS y el alcalde de La Paz, a fin de buscar una solución a dicha problemática.